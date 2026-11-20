La llegada de fuertes vientos a San Juan no solo genera preocupación por las condiciones climáticas, sino también por sus posibles consecuencias en los servicios esenciales. Ante el alerta meteorológico previsto para este viernes 20 de noviembre, advirtieron que el suministro de agua potable podría registrar una disminución y pidieron a la población tomar precauciones para evitar inconvenientes en los hogares.

La advertencia fue difundida a través de un comunicado en el que solicitaron a los usuarios hacer un uso responsable del agua mientras se desarrollen las condiciones meteorológicas adversas. Si bien no se confirmó una interrupción generalizada del servicio, señalaron que la prestación podría verse afectada como consecuencia del fenómeno climático.

Información oficial de Obras Sanitarias.

En este contexto, uno de los puntos centrales del mensaje estuvo relacionado con la importancia de contar con tanques domiciliarios de almacenamiento. Según recordaron, estos depósitos permiten afrontar situaciones de este tipo durante más de 24 horas, siempre que se mantenga un consumo racional y se evite el derroche.

La disponibilidad de reservas en las viviendas resulta especialmente importante ante posibles complicaciones en el funcionamiento del sistema de distribución. Por eso, recomendaron a los sanjuaninos revisar las condiciones de sus tanques y procurar mantener una cantidad suficiente de agua para cubrir las necesidades básicas de la familia.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar el uso innecesario del agua potable, no dejar canillas abiertas y priorizar su utilización para cocinar, higienizarse y realizar las tareas indispensables del hogar.

La advertencia se da en el marco de un escenario meteorológico marcado por fuertes ráfagas de viento, que podrían generar complicaciones en distintos puntos de la provincia. Mientras se mantiene la alerta, el llamado de las autoridades es a tomar recaudos y cuidar las reservas domiciliarias para atravesar eventuales disminuciones en el suministro sin mayores inconvenientes.