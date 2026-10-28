La llegada de una combi gris con patente brasileña, escoltada por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y el despegue de un avión privado en plena madrugada marcaron la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina. El episodio ocurrió en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones, en medio de la incertidumbre por el paradero del dirigente brasileño, quien había perdido las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Según pudo registrar el equipo de TN en el lugar, el vehículo ingresó durante la noche del martes y trasladó a un grupo de personas hasta la pista del aeropuerto. La combi, de la empresa brasileña Iguaçu Dallas Travel LTDA., circulaba a alta velocidad y estaba acompañada por un móvil de la PSA.

En las imágenes difundidas por el medio se observa a una persona con gorra en los asientos traseros. En ese momento, no estaba confirmado si los ocupantes del vehículo eran Bolsonaro y su familia.

Un avión privado despegó a las 0.21

La situación sumó incertidumbre cuando, a las 0.21 de este miércoles, despegó un avión privado Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly. La aeronave había permanecido en el aeropuerto durante buena parte del martes y, tras partir de Misiones, sobrevoló territorio paraguayo.

Más tarde, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto con su esposa y sus dos hijas a las 22.50 del martes, a través del Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Puerto Iguazú.

De acuerdo con el organismo, los cuatro integrantes de la familia presentaron documentación válida y no tenían impedimentos legales para ingresar al país. A las 23.30, abordaron un vuelo privado de Baires Fly con destino declarado a Guayaquil, Ecuador.

La controversia por la salida de Brasil

La salida de Bolsonaro se produjo después de que la Justicia brasileña le prohibiera abandonar el país y ordenara cancelar sus pasaportes en el marco de causas judiciales que incluyen investigaciones por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.

La confirmación oficial de su paso por la Argentina llegó luego de varias horas de versiones contradictorias sobre su ubicación. La secuencia también contrastó con las primeras declaraciones del Gobierno argentino, que había señalado que no tenía registros de su ingreso.

El operativo en Puerto Iguazú y el vuelo nocturno se convirtieron así en piezas centrales de una salida que despertó interrogantes sobre cómo se organizó el traslado y cuáles serán sus consecuencias judiciales en Brasil.