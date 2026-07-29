Keiko Fujimori juró este martes como presidenta del Perú para el período 2026-2031 y se convirtió en la primera mujer en llegar a la Presidencia por el voto popular. En su primer mensaje ante el Congreso, prometió aplicar "método, disciplina, trabajo y una ruta clara" y anunció una dura lucha contra la minería ilegal y el narcotráfico.

"Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno", afirmó, según reportó Perú 21.

La funcionaria aseguró que asume con "un Estado debilitado por la corrupción" y convocó a la unidad nacional. En materia de seguridad, adelantó cambios profundos: "Las FFAA asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado".

Fujimori fue contundente sobre el objetivo de su política de seguridad: "La lucha no será únicamente contra el delincuente común. Iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal".

También advirtió que fortalecerá los sistemas de inteligencia para desarticular las organizaciones criminales "desde sus cabecillas y sus estructuras económicas" y prometió que ningún miembro de la Policía Nacional que se ponga al servicio del delito encontrará protección en su gobierno.

Un problema histórico en Perú

El anuncio de Fujimori se da en un contexto en el que la minería ilegal en Perú ha crecido de manera sostenida en los últimos años, impulsada por el alto precio del oro y la debilidad estatal en zonas remotas de la Amazonía y la sierra. Según datos oficiales, se estima que la minería ilegal genera pérdidas anuales por más de 3.000 millones de dólares y afecta gravemente ecosistemas protegidos, especialmente en Madre de Dios y la región de Puno.

El combate a la minería ilegal en Perú tiene un antecedente directo en los conflictos con proyectos mineros formales. Uno de los casos más emblemáticos es el de la mina Las Bambas, operada por la china MMG. Desde su puesta en marcha en 2016, el yacimiento ha sufrido más de 400 bloqueos de carreteras, muchos de ellos vinculados a comunidades que exigen compensaciones, pero también a grupos vinculados a la minería ilegal y el narcotráfico que buscan sacar provecho de la inestabilidad. En 2022, la empresa declaró una "situación de fuerza mayor" por los bloqueos que paralizaron la producción durante más de 50 días, lo que afectó el suministro global de cobre.

Delegaciones extranjeras

Diez jefes de Estado y de Gobierno participaron en la transmisión del mando en Lima, entre ellos el presidente argentino, Javier Milei. También estuvieron presentes el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Chile, José Antonio Kast; Uruguay, Yamandú Orsi; Paraguay, Santiago Peña; Bolivia, Rodrigo Paz; Ecuador, Daniel Noboa; y otras autoridades de China, Estados Unidos, Japón y Corea.