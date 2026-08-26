Personal de la División Policía Ciclística aprehendió a tres personas que fueron sorprendidas mientras manipulaban y consumían un cigarrillo de fabricación casera en la vía pública. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron 33 envoltorios con una sustancia vegetal de color verde y fuerte aroma, además de otros elementos vinculados al consumo. El operativo contó con intervención de la Unidad Fiscal Federal de San Juan.

El procedimiento se produjo alrededor de las 12:35, cuando los policías realizaban recorridas de prevención y seguridad por inmediaciones de avenida España y calle Alberdi. En ese sector observaron a tres personas, dos hombres y una mujer, que se encontraban en la vía pública manipulando un cigarrillo de fabricación casera que estaba encendido.

Ante esta situación, los efectivos se acercaron para identificar y entrevistar a los involucrados. De acuerdo con la información policial, durante la entrevista los tres manifestaron que se encontraban consumiendo la sustancia que contenía el cigarrillo.

A partir de esa situación, y con la colaboración de personal policial femenino, se realizó el correspondiente palpado preventivo de los involucrados. Durante el procedimiento, los uniformados constataron que uno de los hombres llevaba consigo un bolso tipo morral de color beige y negro.

Los 33 envoltorios fueron sometidos a las pruebas de campo correspondientes.

Al revisar el elemento, los policías encontraron en su interior 33 envoltorios de nylon que contenían una sustancia vegetal de color verde y con fuerte aroma. También hallaron un paquete de papelillos y un elemento denominado “pica pica”, utilizado para triturar o preparar sustancias para su consumo.

Ante el hallazgo, los efectivos dieron intervención al personal del Departamento de Drogas Ilegales. Los elementos encontrados fueron entregados a esa dependencia para que se realizaran las actuaciones y pericias correspondientes, con intervención de la Unidad Fiscal Federal de San Juan.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, los tres involucrados se mostraron, según el reporte policial, alterados y nerviosos. La situación posteriormente derivó en una alteración del orden público en el lugar.

Los efectivos les impartieron reiteradas indicaciones para que depusieran su actitud y evitaran continuar con la alteración del orden. Sin embargo, ante la continuidad de la conducta, los tres fueron finalmente aprehendidos.

Los involucrados fueron trasladados a sede de la Comisaría 4ª, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. En paralelo, el personal especializado avanzó con las actuaciones relacionadas con la sustancia encontrada dentro del morral.

La intervención de la Unidad Fiscal Federal se produjo debido al hallazgo de la sustancia, mientras que el personal del Departamento de Drogas Ilegales quedó a cargo de las medidas relacionadas con los elementos secuestrados. La causa continuó con las actuaciones correspondientes para determinar la situación procesal de las tres personas aprehendidas.