Fumar puede afectar la salud reproductiva tanto de mujeres como de hombres. Aunque el impacto del tabaco suele asociarse principalmente con enfermedades pulmonares, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer, las investigaciones también encontraron una relación entre el consumo de cigarrillos y dificultades vinculadas con la concepción.

La Organización Mundial de la Salud puso recientemente el foco en la relación entre tabaco e infertilidad, mientras que la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva (ASRM) recopiló evidencia sobre los efectos del consumo de tabaco en la concepción, los óvulos, los espermatozoides y los tratamientos de fertilidad.

Qué puede provocar en las mujeres

En las mujeres, la evidencia indica que fumar está asociado con una menor fecundidad y mayores dificultades para lograr un embarazo. La ASRM señala que las fumadoras pueden tardar más tiempo en concebir y presentan un mayor riesgo de infertilidad que las mujeres que no fuman.

El tabaco también puede acelerar la pérdida de la función reproductiva. De acuerdo con la revisión de la ASRM, las mujeres fumadoras pueden llegar a la menopausia entre uno y cuatro años antes, aunque el efecto puede variar según el nivel de exposición y otros factores.

Además, el consumo de cigarrillos se relaciona con un mayor riesgo de aborto espontáneo y embarazo ectópico. También puede afectar los resultados de los tratamientos de reproducción asistida.

Qué ocurre en los hombres

En los hombres, la relación se observa especialmente en distintos parámetros del semen.

La evidencia recopilada por la ASRM muestra que los fumadores pueden presentar una menor concentración y movilidad de los espermatozoides y posibles alteraciones en su morfología. Algunos de estos efectos también parecen estar relacionados con la cantidad de cigarrillos consumidos.

Sin embargo, existe una diferencia importante respecto de la evidencia disponible en mujeres: los especialistas señalan que todavía no puede afirmarse con el mismo nivel de certeza que fumar reduzca directamente la fertilidad masculina en todos los casos. Sí existen evidencias de alteraciones en la calidad seminal y de posibles daños en el ADN de los espermatozoides.

El humo de segunda mano también importa

El problema no se limita a quienes fuman. La exposición importante al humo de segunda mano también puede tener consecuencias sobre la salud reproductiva.

La ASRM advierte que las personas no fumadoras expuestas de manera significativa al humo de tabaco pueden presentar efectos reproductivos comparables a algunos de los observados en fumadores.

Por qué dejar de fumar antes de buscar un embarazo

La evidencia respalda incorporar la reducción o eliminación del consumo de tabaco como parte del cuidado previo a la búsqueda de un embarazo.

Esto es relevante tanto para mujeres como para hombres, ya que el tabaquismo puede afectar distintos aspectos de la reproducción. Además, dejar de fumar antes de la concepción permite reducir otros riesgos asociados al consumo durante el embarazo.

Por eso, para quienes están buscando un embarazo o realizando un tratamiento de fertilidad, la recomendación es abordar el consumo de tabaco con profesionales de la salud y considerar estrategias para dejar de fumar.