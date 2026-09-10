“Estamos para escucharte”: FUNCA realizará una Misa de la Esperanza

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, este jueves 10 de septiembre se realizará en la Iglesia Catedral de San Juan la “Misa de la Esperanza”, una jornada destinada a recordar a las personas que murieron por suicidio y acompañar a sus familiares, amigos y seres queridos. La actividad es impulsada por la Fundación Constancia de Acción (FUNCA) y continuará con una charla sobre prevención y reconocimiento de señales de alerta.

La misa comenzará a las 20 y estará dedicada al eterno descanso de las personas fallecidas a causa del suicidio. La propuesta busca generar un espacio de fortaleza, consuelo y reflexión para quienes atraviesan el duelo por una pérdida de estas características.

Marisa Sosa, voluntaria de FUNCA, explicó que la iniciativa surgió a partir de la necesidad de acompañar a las familias en una fecha especialmente sensible. “Sentíamos que teníamos que salir a contener, sentíamos que teníamos que salir a dar un mensaje esperanzador”, expresó.

A las 20.45, una vez finalizada la celebración religiosa, se desarrollará en el mismo lugar una charla de prevención y reconocimiento de alarmas. El objetivo será brindar herramientas para identificar posibles señales de alerta y reforzar la importancia de hablar y acompañar a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento.

Acompañamiento desde la contención

FUNCA desarrolla actividades sociales durante todo el año, pero también acompaña a personas y familias que atraviesan situaciones relacionadas con el suicidio. Sosa aclaró que los integrantes de la fundación no son profesionales de la salud mental y que su tarea se centra en la contención y el acompañamiento social.

“Nosotros asistimos desde lo social, desde la contención, desde el acompañamiento, desde la charla, desde el amiguismo”, explicó. Según detalló, buscan estar presentes desde acciones sencillas como una conversación, un mate o un abrazo.

La organización conoce casos de personas que murieron por suicidio y también de quienes atravesaron intentos, a quienes acompañan desde la escucha y la cercanía. “Sabemos de casos de personas que lamentablemente nos han dejado, sabemos de casos de personas que han tenido intentos y acompañamos, como te digo, desde la charla, desde el abrazo, desde alguna actividad en conjunto”, señaló Sosa.

En ese sentido, remarcó que uno de los objetivos es generar un espacio donde quienes se acercan puedan expresarse y sentirse seguros. “Siempre los recibimos como si fuésemos amigos de toda la vida”, afirmó.

Una jornada para hablar y acompañar

La Misa de la Esperanza también busca instalar un mensaje de acompañamiento y empatía en torno a la prevención del suicidio. Sosa sostuvo que la intención es transmitir a quienes atraviesan una situación de sufrimiento que no tienen que enfrentarla en soledad.

“Transmitir sólo no podés, estamos para escucharte, estamos para acompañarte”, expresó.

La jornada se desarrollará bajo el lema “Constancia y Acción” y plantea la necesidad de fortalecer los vínculos comunitarios y construir espacios donde sea posible reconocer señales de alerta, hablar sobre el sufrimiento y acompañar a quienes lo necesitan.

La convocatoria invita a la comunidad a participar de la misa y de la charla posterior, en una jornada que busca recordar a las víctimas y, al mismo tiempo, poner el foco en la prevención y la importancia de la escucha.