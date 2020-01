Funcionan normalmente las piletas de Racing Club luego del ahogamiento de un joven

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El complejo de piletas de Racing Club, en Avellaneda, funcionó hoy con normalidad luego del hecho ocurrido el domingo pasado cuando un joven de 21 años fue rescatado con principio de ahogamiento, quien aún permanece internado en grave estado y con asistencia respiratoria en el Hospital Fiorito de esa localidad bonaerense.



El Departamento del Hincha le confirmó a Télam que "las piletas están abiertas en sus días y horarios habituales -martes a domingo de 10 a 20- y que no hay ningún tipo de clausura".



El complejo deportivo de Racing Club cuenta con cinco piletas.



De la que dispone de trampolín, Carlos Gabriel Silva, de 21 años, fue sacado sin signos vitales y reanimado el domingo pasado cuando disfrutaba de la jornada junto a su hermano y un amigo, de las instalaciones del club.



Elbio Loborde, fiscal de la UFI N° 3 de Avellaneda que interviene en la causa, indicó a Télam que el hecho está caratulado como "averiguación de ilícito", que desde su fiscalía no dispuso la clausura de las piletas y que se encuentra "trabajando con todos los testigos del hecho".



El parte médico de este mediodía aseguró que Carlos tuvo una leve mejoría, aunque continúa en grave estado, sedado y asistido mecánicamente con respirador, informaron fuentes médicas de la dirección del Hospital Fiorito.



El joven continúa internado en estado crítico en el Hospital Fiorito de Avellaneda luego de permanecer, aproximadamente, 15 minutos sumergido bajo el agua, como aclaró la familia en un posteo de Facebook.



Lautaro, hermano de Carlos y testigo del accidente, relató lo sucedido el domingo pasado en la pileta olímpica del Centro Deportivo de Racing Club y denunció el "falso testimonio de una salvavidas".



"La salvavidas fue a declarar y dio falso testimonio diciendo que estábamos jugando carreras de nado en la piscina para saltos cuando ninguno sabía nadar", aseguró.



Lautaro señaló ayer ante la prensa que él y su amigo no sabían nadar, pero sí su hermano Carlos.



El hermano de Carlos detalló que le realizaron maniobras de resucitación, que "la ambulancia tardó 20 minutos" en llegar a la pileta para trasladarlo y que "Racing Club nunca estuvo a la altura de la situación".



El joven de 21 años había ingresado en la tarde del domingo "en estado muy critico, con principio de ahogamiento por inmersión", informó la dirección del hospital.



"Se lo reanimó, entubó y fue derivado a la unidad de cuidados intensivos donde empezaron a hacer un tratamiento para mejorar su estado de salud", agregaron las fuentes.



Por su parte, el club emitió un comunicado este lunes en que el advierte que el cuerpo de guardavidas "socorrió idóneamente" al joven y que "se actuó según lo indica el protocolo de seguridad: fue rescatado y se le devolvió el pulso gracias al trabajo de reanimación cardiopulmonar (RCP). Se utilizó, además, el desfibrilador automático que la institución posee hasta que llegó la ambulancia que lo trasladó al hospital Fiorito".



También, desde la institución afirmaron que acompaña, "a la familia desde el primer momento y seguirá de cerca su evolución para colaborar en lo que sea necesario".