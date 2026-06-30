La Escuela de Formadores, el programa que impulsan en conjunto Fundación River Plate y BBVA, comenzó una nueva edición en San Juan con una capacitación destinada a dirigentes, entrenadores y referentes de clubes deportivos y sociales. La actividad se desarrolla durante dos jornadas en el estadio Aldo Cantoni y apunta a brindar herramientas vinculadas con la inclusión, la salud mental, la formación en valores y la educación financiera. La iniciativa fue presentada por Lucía de la Vega, directora de Fundación River, y Camila Staffora, mánager de Negocio Responsable de BBVA.

Durante la presentación, Lucía de la Vega destacó el alcance que tiene el programa y explicó que el objetivo principal es fortalecer el rol social que cumplen los clubes en cada comunidad. "Estamos muy contentos de volver a San Juan. Con Fundación River hemos estado muchas veces, pero esta es la primera ocasión en la que desarrollamos esta capacitación junto con BBVA. La Escuela de Formadores es una propuesta integral para líderes deportivos y sociales que busca brindar herramientas para que los clubes puedan contener mejor a niños, niñas y adolescentes y formarlos en valores", expresó a DIARIO HUARPE.

La directora también remarcó la necesidad de que las instituciones deportivas asuman un papel activo frente a las problemáticas que atraviesan los jóvenes. "Hoy estamos impulsando una campaña sobre salud mental porque creemos que el deporte puede funcionar como un factor protector. Los clubes son espacios fundamentales para acompañar a chicos y chicas, trabajar junto a las familias y fortalecer el entramado social. La salida frente a estas situaciones nunca es individual, siempre es colectiva", sostuvo.

Camila Staffora, mánager de negocio responsable de BBVA, y Lucía de la Vega, directora de la Fundación River.

Educación financiera

Por su parte, Camila Staffora explicó que la alianza entre BBVA y Fundación River ya cumple seis años y que uno de los principales ejes del programa es aportar conocimientos que permitan mejorar la administración de los clubes de barrio.

"Esta alianza nos permite fortalecer la integración social a través de la educación financiera. Los clubes necesitan planificar, organizarse, elaborar presupuestos, conocer sus ingresos y gastos, comprender el impacto de los gastos hormiga y avanzar hacia una gestión más ordenada y formal", afirmó.

La representante de BBVA agregó que esas herramientas son clave para asegurar la sostenibilidad de las instituciones. "Nuestro propósito es que los clubes puedan mantenerse en el tiempo y continuar desarrollando la enorme tarea social que realizan. La educación financiera también forma parte del crecimiento de estas organizaciones", señaló.

Dos jornadas abiertas para toda la comunidad

Además de los talleres sobre administración y gestión, la capacitación incluye contenidos vinculados con liderazgo, inclusión, planificación del entrenamiento y actividades prácticas relacionadas con el deporte.

Desde la organización informaron que las jornadas se desarrollan de 9 a 18 horas y que quienes no hayan realizado una inscripción previa todavía pueden sumarse. "Invitamos a todos los interesados a participar. Incluso quienes asistan una sola jornada podrán llevarse herramientas muy valiosas para aplicar en sus clubes", concluyó De la Vega.