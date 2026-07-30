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FundaME lanzó una campaña y pidió donaciones para niños con cáncer
Por Giuliana Díaz
Con el objetivo de sostener el acompañamiento diario que brinda a niños con cáncer y a sus familias, FundaME lanzó una nueva campaña solidaria para reunir alimentos e insumos que son utilizados en el espacio de contención que funciona dentro del predio del Hospital Rawson.
La organización sanjuanina convocó a la comunidad a colaborar con distintos productos que permiten continuar con una de sus principales acciones: recibir cada mañana a los pequeños pacientes y a sus familiares con un desayuno y un lugar de encuentro mientras esperan consultas, estudios o tratamientos médicos. "Estamos lanzando nuevamente una campaña para continuar nuestras acciones en el Hospital Rawson, acompañando cada mañana a pacientes y familias", expresó Nicolás Lupari, coordinador de voluntarios de la fundación a DIARIO HUARPE.
Para continuar con esta tarea solidaria, FundaME necesita la colaboración de la comunidad con chupetines, alfajores, caramelos, tutucas, turrones, galletas, agua mineral en botellas de 500 mililitros, servilletas, papel higiénico, barbijos, pañales en talles XXG y Junior y alcohol en gel. Desde la fundación señalaron que se trata de insumos que forman parte de la asistencia diaria que brindan a los pacientes y a sus familias durante su permanencia en el Hospital Rawson.
"Gracias por acompañarnos y ser parte de esta gran red de solidaridad. En nuestro anexo dentro del predio del Hospital Rawson esperamos cada mañana a los pequeños y sus familias para desayunar y compartir un momento cálido", destacó.
Dónde acercar las donaciones
Las donaciones pueden entregarse en cualquiera de estos puntos:
Casa Sede (avenida Sarmiento 1437 Este, en Santa Lucía)
Lunes a viernes, de 8 a 11:30.
- Lunes a jueves, de 16 a 19.
Casita Hospital Rawson
Lunes a viernes, de 8:30 a 11:30.
La campaña permanecerá abierta durante las próximas semanas y busca que la comunidad vuelva a sumarse para garantizar que el acompañamiento continúe llegando a quienes más lo necesitan.