FundaME prepara una nueva edición de su tradicional Mate Bingo Solidario con un objetivo que va más allá de cubrir los gastos cotidianos de la institución. La fundación busca reunir fondos para poner en marcha un proyecto de sublimación, folletería e impresión 3D que permita generar ingresos propios y sostener parte del funcionamiento de su sede.

El encuentro se realizará el sábado 10 de octubre, desde las 16, en el quincho grande del Club Hispano, ubicado en avenida Paula Albarracín de Sarmiento 10 Sur, Capital. Habrá aproximadamente 250 entradas disponibles, con un valor de $10.000 cada una.

Nicolás Lupari, coordinador de voluntarios de Fundame, explicó a DIARIO HUARPE que el dinero recaudado estará destinado principalmente a completar la compra de insumos y poner en funcionamiento equipamiento que la institución ya posee.

“Se ha adquirido una impresora 3D y anteriormente habían donado una impresora de inyección a tinta para sublimar. La idea es ofrecer un servicio de folletería, impresiones e impresión 3D para jardines, empresas y particulares”, explicó Lupari.

El objetivo es que estas actividades se conviertan en una fuente de ingresos para afrontar gastos habituales de la sede, como internet, electricidad y otros servicios. Para avanzar con el proyecto todavía necesitan adquirir filamentos y distintos insumos para las impresoras.

A su vez, la fundación cuenta con máquinas de coser industriales que actualmente no están siendo utilizadas por falta de personal capacitado. Por eso, parte del proyecto contempla formar a una persona o financiar una capacitación para comenzar a realizar bordados y aprovechar el equipamiento disponible.

También buscan recuperar el trabajo de sublimación, una actividad que la institución había desarrollado anteriormente pero que debió discontinuar tras problemas con la impresora que utilizaban. “Queremos traccionar desde este proyecto para que la comunidad en general y otras ONG también puedan solicitar impresiones”, destacó Lupari.

Entre las posibilidades que ofrece la impresora 3D se encuentra la elaboración de distintos productos para la venta, como adornos navideños personalizados, además de trabajos solicitados por instituciones, empresas y particulares.

FundaME busca donaciones para sumar premios al bingo

Desde FundaME también convocaron a comercios, emprendimientos, marcas y artesanos a colaborar con premios para la actividad.

La fundación está recibiendo gift cards, vouchers, órdenes de compra, artesanías, servicios y distintos productos. Los voluntarios también recorren comercios y visitan particulares con el objetivo de sumar aportes para los premios del bingo.

La recaudación permitirá, además, colaborar con el mantenimiento general de la sede institucional mientras se avanza con el nuevo proyecto productivo.

Por otro lado, Lupari contó que las obras de los consultorios externos ya están terminadas, aunque todavía restan habilitaciones y permisos. Por el momento, no está prevista su inauguración durante este año y también se analiza una futura ampliación de la sede con la construcción de un primer piso.