Una empresa brasilera comenzó a ofrecer ataúdes temáticos inspirados en videojuegos, en una propuesta que apunta a transformar los funerales en despedidas más personalizadas y alineadas con los gustos de cada persona. La fábrica presentó una línea de ataúdes personalizados con diseños inspirados en los videojuegos de Super Mario Bros.

La empresa detrás de la iniciativa es Bignotto, una compañía dedicada a fabricar urnas personalizadas, que reveló que tiene modelos hechos de madera, decorados y pintados con colores y referencias visuales de personajes como Mario, Luigi, Peach, Toad y Yoshi.

La iniciativa incluye diseños basados en personajes icónicos, consolas y universos del mundo gamer, con el objetivo de reflejar la identidad, las pasiones y la historia de vida del fallecido a través de un último homenaje distinto.

Los ataúdes pueden ser completamente personalizados, con colores, imágenes y detalles vinculados a títulos populares, lo que permite adaptar cada diseño a los pedidos de familiares o a los deseos expresados en vida por quienes eligen este tipo de servicio.

Desde la empresa explicaron que la idea surge como respuesta a una tendencia creciente en la industria funeraria, donde cada vez más personas buscan despedidas menos tradicionales y más representativas de su personalidad.

Además, destacaron que este tipo de propuestas no solo apuntan a los fanáticos de los videojuegos, sino también a quienes desean celebrar la vida de una manera distinta, incorporando elementos culturales que fueron significativos para la persona.

El fenómeno refleja un cambio en la forma de concebir los rituales de despedida, con una mirada más flexible y creativa, en la que el recuerdo y la identidad cobran un rol central.

Así, los llamados “funerales gamers” se suman a una serie de innovaciones dentro del sector, que busca adaptarse a nuevas generaciones y a formas más personalizadas de transitar el duelo.