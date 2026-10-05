La Selección Argentina Sub 19 no pudo ante España y sufrió una dura derrota por 6 a 1 en el Mundial de Hockey sobre Patines que se disputa en Paraguay. Pese a la diferencia en el marcador, el seleccionado nacional mantuvo la actitud hasta el final y ahora deberá recuperarse rápidamente porque este martes tendrá un nuevo compromiso ante Italia.

Tras el encuentro, Valentín Funes habló en exclusiva con DIARIO HUARPE y destacó la reacción del equipo pese al resultado adverso.

“No es lindo haber perdido. Algo importante que nos llevamos hoy de esta derrota es que la Selección nunca dejó de ir para adelante, nunca bajó la cabeza”, expresó el jugador argentino.

Funes remarcó que el equipo continuó buscando hasta el último instante y aseguró que esa actitud representa uno de los aspectos positivos que dejó el encuentro ante España.

“Hasta el último segundo seguimos yendo para adelante, nunca la aflojamos y creo que eso deja tranquila a la gente, porque esta Selección no va a defraudar”, sostuvo.

Un equipo que quiere seguir compitiendo

El jugador también valoró el acompañamiento que recibe el seleccionado y destacó la unión del plantel en medio del certamen internacional.

“Vamos a seguir metiéndole, porque la gente nos apoya desde afuera y nosotros somos un equipo que está muy unido”, afirmó Funes.

Durante el partido, Argentina consiguió descontar y evitar terminar el encuentro sin convertir. Sobre esa jugada, el jugador señaló que el gol sirvió para acortar parcialmente la diferencia y mantener la actitud competitiva.

“Por suerte podemos acortar un poquito las ventajas, nos sirvió mucho, pero bueno, hay que seguir con la cabeza adelante”, manifestó.

Para Funes, la derrota ante España debe quedar atrás rápidamente porque todavía resta camino por recorrer en el torneo.

“Es un partido más de grupo y la Selección va a seguir dejando todo en la cancha cada partido. Yo creo que eso es lo más importante”, aseguró.

Italia, el próximo desafío

Sin tiempo para lamentaciones, la delegación nacional ya está enfocada en el último compromiso de la primera ronda. Argentina U19 enfrentará este martes desde las 10:00 a Italia, otro rival de jerarquía dentro del grupo.

El seleccionado buscará sumar un triunfo que le permita avanzar a las instancias finales del torneo internacional.

Funes ya puso la mirada en ese encuentro y aseguró que el plantel no tendrá tiempo para quedarse pensando en la derrota.

“Ya estamos a pensar en el partido de mañana. Después del partido nos relajamos un ratito y a pensar en el partido mañana”, contó.

Y cerró con un mensaje claro de cara al próximo desafío: “Vamos a dejar todo mañana para llevarnos los tres puntos”.

Así las declaraciones de Funes quedan integradas al relato y funcionan como hilo conductor de la nota, especialmente alrededor de la idea de no bajar los brazos después del 6-1.