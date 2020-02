Funes Mori marcó en Monterrey, que perdió ante Querétaro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero argentino Rogelio Funes Mori anotó anoche y continúa con una impecable racha de efectividad en la derrota 1-2 de su equipo, Rayados de Monterrey, ante Querétaro, en partido válido por la 4ta. Fecha del Clausura de la primera división del fútbol de México.



El atacante mendocino, de 28 años, estableció la paridad provisoria para el conjunto del 'Turco' Antonio Mohamed, a los 21 minutos de la segunda etapa.



De esta manera, el ex jugador de River Plate acumula una marca más que elogiable: convirtió 12 tantos en los últimos 13 partidos que disputó con el club regiomontano (incluye certámenes locales como Apertura o Clausura además de Copa como también Mundial de clubes).



En Rayados, que está cumpliendo una discreta campaña y apenas reúne una unidad sobre 9 posibles, también se desempeñaron los ex River, Marcelo Barovero, Leonel Vangioni y Nicolás Sánchez. Otro argentino que dijo presente es el volante Maximiliano Meza (ex Independiente).



Querétaro, por su lado, ganó con un tanto del argentino Ariel Nahuelpán (ex Nueva Chicago), en el último minuto del cotejo. El primer gol fue obra del ariete Marcel Ruiz (Pt. 13m.).



En Querétaro (9 puntos) también jugó desde el arranque el ex zaguero central de Independiente, Julián Velázquez.



Otro de los punteros, León (9) venció como visitante a Morelia, por 2-1.



Los delanteros Ismael Sosa (ex Independiente) y Leonardo Ramos (ex Deportivo Armenio) resultaron titulares en el conjunto ganador, mientras que el arquero uruguayo Sebastián Sosa (ex Boca y Vélez) actuó para el elenco que orienta el DT Pablo Guede (ex San Lorenzo).



Necaxa (7), con un gol del atacante Mauro Quiroga (ex San Martín de Tucumán), superó por 2-0 a Puebla. En el conjunto vencedor de Aguascalientes se desempeñaron Rodrigo Noya y Maximiliano Salas (ex All Boys), mientras que Cristian Menéndez (ex Atlético Tucumán) lo hizo para el elenco perdedor.