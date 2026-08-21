La exitosa serie sobre la vida de Moria Casán sumó una nueva polémica a pocos días de su estreno. Jorge Porcel Jr. anticipó que analiza iniciar acciones legales contra la producción por la utilización del nombre y la imagen de su padre, el recordado humorista Jorge Porcel.

El hijo del capocómico habló públicamente sobre el tema y dejó en claro que su reclamo tiene un fuerte componente económico. Según explicó, considera que corresponde recibir una compensación por la inclusión de su padre dentro de la ficción.

“Todos se llenan de plata y a mí me dejan cagado de hambre”, lanzó Porcel Jr. al referirse a la situación. También sostuvo que la producción deberá pagar por haber utilizado la figura de su padre y anticipó que evaluará los pasos a seguir junto a sus abogados.

Jorge Porcel, Moria Casán, Alberto Olmedo y Susana Giménez en "La revista de las super estrellas" en 1981.

El reclamo no estaría centrado principalmente en cómo fue caracterizado Jorge Porcel, sino en la utilización de su identidad dentro de la historia. En la serie, el reconocido actor y humorista aparece representado en distintos momentos de la carrera de Moria, cuando ambos compartieron escenarios y producciones durante una de las épocas más recordadas del espectáculo argentino.

Porcel Jr. sostuvo que, mientras la producción y la plataforma obtienen rédito económico con la historia y las figuras retratadas, él no recibió dinero por la utilización de la imagen de su padre.

La posibilidad de avanzar judicialmente abre así un nuevo frente para la producción estrenada el pasado 14 de agosto en Netflix. La ficción recorre diferentes etapas de la vida de Moria Casán, interpretada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

No es el primer conflicto que enfrenta la serie

El planteo de Jorge Porcel Jr. se conoce pocos días después de que la familia de Luis Vadalá, expareja de Moria Casán, anunciara que también recurrirá a la Justicia.

En ese caso, Ingrid Vadalá cuestionó la manera en que su padre fue representado y aseguró que la ficción muestra situaciones que, según su versión, no se corresponden con lo que realmente ocurrió.

Ahora, el reclamo de Porcel Jr. suma otro capítulo a las controversias alrededor de la producción. Mientras la serie continúa generando repercusión desde su estreno, las apariciones de algunas figuras vinculadas a la historia de Moria comenzaron a despertar cuestionamientos de sus familiares.