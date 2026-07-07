Furioso, Icardi reveló el secreto más oscuro e íntimo de Yanina Latorre

Mauro Icardi intensificó su enfrentamiento público con Yanina Latorre al revelar detalles sobre la vida privada de la comunicadora. El conflicto comenzó cuando la conductora analizó la crisis sentimental del futbolista con la China Suárez. Como respuesta, el deportista decidió ventilar lo que denomina como "trapitos sucios" del matrimonio Latorre, centrándose en supuestos secretos actuales y pasados.

En sus publicaciones, Icardi reflotó el escándalo de infidelidad de Diego Latorre ocurrido en 2017, un tema que la panelista ya dio por superado. Sin embargo, el jugador redobló la apuesta al mencionar una situación que estaría sucediendo en el presente.

Según su testimonio, el comentarista deportivo mantendría un romance paralelo en Miami desde hace cinco años. Para aportar misterio a la acusación, el delantero lanzó un desafío directo hacia la panelista. Icardi escribió que "Si querés, hacemos un enigmático de esos que tanto te gusta hacer. La primera pista: vecina. Mañana te sigo atendiendo amor".

La ofensiva del futbolista no se limitó al ámbito de la pareja, sino que alcanzó el círculo social de la conductora. El deportista aseguró que un grupo de amigos cercanos decidió alejarse de ella porque "se fue de boca" en diversas oportunidades.

Con estas declaraciones, el jugador busca afectar la imagen profesional y personal que la periodista construyó en estos años. A pesar de los ataques, se espera que la conductora utilice su experiencia mediática para enfrentar estas versiones. La referencia a una "vecina" como pista inicial sugiere que el conflicto continuará en las próximas horas a través de las redes sociales.