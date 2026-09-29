La camiseta especial de Lionel Messi asociada a su despedida de la Selección Argentina ya llegó a San Juan y despertó un fuerte interés entre los hinchas del astro y de la Albiceleste. Se trata de una edición limitada, con pocas unidades disponibles y sin garantías de reposición, una condición que disparó las consultas y ya comenzó a mover las ventas en los comercios deportivos.

El modelo ingresó a la provincia y se vende a $159.000. La diferencia con la camiseta tradicional de la Selección, que ronda los $149.000, es de apenas $10.000, un margen que también llevó a algunos fanáticos a inclinarse por la versión limitada.

“Es complicado que vuelva a ingresar, por eso hay que aprovechar ahora”, declaró a DIARIO HUARPE Leonardo Paredes, encargado de Sportotal.

Desde su llegada, las consultas se multiplicaron y durante el último fin de semana ya comenzaron a venderse algunos talles. La camiseta puede conseguirse desde S hasta XXL, aunque la disponibilidad depende del stock que conserve cada comercio.

Edición especial

A diferencia de los modelos habituales de la Selección Argentina, esta edición llegó en cantidades reducidas. Desde los comercios del microcentro explicaron que recibieron una tanda limitada de talles y que no prevén volver a contar con el juego completo de ropa, que es camiseta, pantalón, pantorrillas y los botines una vez agotadas las unidades disponibles.

“Al ser una edición limitada, llega una sola vez y después no se vuelve a comprar la tanda completa”, explicó Paredes.

La posibilidad de quedarse sin unidades en las próximas semanas aparece como uno de los principales motivos por los que los clientes comenzaron a buscarla con anticipación.

“La mayoría viene y pregunta por la de Messi. Por eso creemos que antes del partido podemos quedarnos sin stock”, señaló.

Cuánto cuesta completar el conjunto de Messi

La camiseta no es el único artículo relacionado con el capitán argentino que se encuentra en los locales deportivos de San Juan. Los hinchas también pueden completar la indumentaria con el short oficial de la Selección, cuyo valor ronda los $80.000.

A eso se suman las pantorrilleras, que se comercializan a unos $26.000, y los botines de la edición “Último Tango” de Messi, cuyo precio alcanza aproximadamente los $189.000.

Los comercios también ofrecen distintas alternativas de financiación, con posibilidades de pagar en tres, seis y hasta nueve cuotas sin interés, dependiendo de la tarjeta y la modalidad elegida.

El recuerdo que buscan los hinchas

Más allá del precio, desde los negocios deportivos señalan que uno de los principales atractivos está en la posibilidad de quedarse con una camiseta de edición limitada vinculada a la etapa final de Messi con la Selección Argentina.

En el microcentro sanjuanino puede encontrarse en distintas tiendas de indumentaria deportiva, aunque la disponibilidad de talles cambia a medida que avanzan las ventas.

Para muchos hinchas, la diferencia de apenas $10.000 respecto de una camiseta tradicional terminó inclinando la elección hacia una versión que, una vez agotada, difícilmente vuelva a encontrarse en las vidrieras sanjuaninas.