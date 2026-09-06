¿Qué tan grande puede ser un limón? En Media Agua, una familia tiene una respuesta que sorprende: algunos de los frutos que crecen en su patio pesan más de 800 gramos y los más grandes están cerca de llegar al kilo.

El protagonista de esta particular historia es un limonero que pertenece a Ramona Barbosa y Antonio Quiroga, vecinos de la Villa Cabecera de Media Agua, en Sarmiento. El árbol se encuentra en el fondo de su vivienda, sobre calle Rivadavia, entre José Ares y 9 de Julio, cerca de la Liga Sarmiento y de la plaza Dominguito.

Crecen en un patio de San Juan y pesan casi un kilo. (Gentileza Canal 13 San Juan)

Actualmente, la planta tiene alrededor de 70 limones, aunque la familia asegura que puede haber incluso más. Lo llamativo no es solamente la cantidad, sino el tamaño de cada fruto: algunos pesan entre 780 y 820 gramos, una dimensión poco habitual para un limón.

La curiosa planta terminó llamando la atención de vecinos y conocidos, hasta que la historia llegó al periodista sarmientino Leopoldo “Polo” Quiroga, quien visitó a la familia para conocer el árbol de cerca.

Una semilla que llegó hace 25 años

El origen del enorme limonero es tan particular como sus frutos.

Antonio recordó que hace aproximadamente 25 años, cuando junto con Ramona viajaron para terminar de pagar un automóvil, recibieron un regalo inesperado. La madre de la persona a la que le habían comprado un Peugeot 504 le preguntó a Ramona si le gustaban las plantas.

Al responderle que sí, le mostró un limonero que tenía en su casa y le regaló uno de sus frutos. También le explicó que la semilla debía recibir un tratamiento antes de ser plantada.

La familia siguió las indicaciones y llevó la semilla hasta Media Agua. Con el paso de los años, aquella pequeña planta se transformó en el gigantesco limonero que hoy tienen en el patio.

La mujer que les entregó la semilla les había contado que se trataba de una variedad que no sería originaria de Argentina y que podía proceder de algún país de Centroamérica, aunque Antonio no recuerda con exactitud si había mencionado Costa Rica o El Salvador.

Dos cosechas por año

El árbol no solamente sorprende por el tamaño de sus limones. También tiene una característica que lo hace todavía más llamativo: produce dos cosechas al año.

Ramona y Antonio aseguran que no existe un secreto extraordinario detrás del cuidado de la planta. Además del trabajo de su jardinero, Pepe Salazar, utilizan algunos métodos caseros para mantenerla, entre ellos cenizas mezcladas con café, agua de lentejas y cáscaras de huevo.

El resultado está a la vista: un árbol cargado de frutos enormes que se convirtió en una curiosidad para quienes conocen la historia.

Ramona incluso contó que suele regalar los limones a familiares, amigos y conocidos. Hace unos dos años, llevó un cajón lleno de estos frutos a un desfile para repartirlos entre los soldados que habían participado de la actividad.

“¿Por qué no mostrar lo que tengo?”

Para la familia, el limonero ya es mucho más que una planta del jardín. Es parte de una historia que comenzó con una semilla regalada y que, después de un cuarto de siglo, terminó dando frutos que sorprenden por su tamaño.

“Yo a veces digo: ¿por qué no mostrar lo que tengo en el fondo de mi casa?”, expresó Ramona durante la visita.

Y la respuesta parece estar en esos 70 limones gigantes que hoy cuelgan de las ramas.

Una historia nacida en el patio de una casa de Media Agua que demuestra que, a veces, las cosas más extraordinarias pueden estar mucho más cerca de lo que uno imagina.

Fuente: Diario 13 San Juan