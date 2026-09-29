El fútbol de Turquía quedó envuelto en un nuevo escándalo relacionado con los arbitrajes. Este martes, las autoridades detuvieron a Ferhat Gündoğdu, presidente del Comité Central de Árbitros de la Federación Turca de Fútbol, junto a otras seis personas, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades y corrupción.

El operativo fue realizado de manera simultánea en cuatro provincias y estuvo coordinado por la Fiscalía de Estambul y la Policía local. También se realizaron allanamientos en domicilios, lugares de trabajo y oficinas vinculadas con los investigados.

La causa analiza posibles maniobras relacionadas con la clasificación de árbitros, las designaciones para partidos, los sistemas de puntuación y los nombramientos, además de presuntas irregularidades en los exámenes sobre las reglas del juego.

Quiénes fueron detenidos

Además de Gündoğdu, entre los siete detenidos se encuentra Ferdi Karadoruk, presidente de la Asociación de Árbitros Activos de la Federación Turca. También fueron incluidos en el operativo exintegrantes y responsables de distintas áreas vinculadas al sistema arbitral turco.

La investigación tomó como elementos de análisis declaraciones de denunciantes y testigos, informes periciales, registros de comunicaciones y documentación financiera, según informó la agencia oficial turca Anadolu.

Las autoridades buscan determinar si existieron intervenciones indebidas en distintos procedimientos internos relacionados con los árbitros.

El antecedente que sacudió al arbitraje turco

El caso aparece un año después de otro escándalo que involucró directamente a los árbitros del fútbol profesional de Turquía.

En 2025, la Federación Turca había suspendido a 149 árbitros por apostar en partidos, una práctica prohibida para quienes cumplen esa función. La investigación había alcanzado a 571 árbitros de las ligas profesionales.

Según los datos difundidos entonces, 371 tenían cuentas en plataformas de apuestas deportivas y 152 habían realizado apuestas. Entre los sancionados había 22 árbitros de la primera división, siete de ellos principales y 15 asistentes.

Las autoridades, sin embargo, no señalaron públicamente una conexión entre aquel expediente y la investigación que derivó en las detenciones de este martes.

El Gobierno prometió avanzar con la investigación

El ministro de Justicia de Turquía, Akın Gürlek, confirmó el operativo y sostuvo que las autoridades continuarán trabajando para esclarecer las acusaciones.

El funcionario afirmó que el objetivo es avanzar hacia un “fútbol limpio” y remarcó que ningún cargo dentro del fútbol debe otorgar privilegios frente a la Justicia.

La investigación continúa abierta y ahora las autoridades deberán determinar el alcance de las presuntas irregularidades y la eventual responsabilidad de cada uno de los detenidos.