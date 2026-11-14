Los jóvenes futbolistas de San Juan tendrán una oportunidad para mostrar su talento ante representantes de universidades de Estados Unidos y aspirar a becas deportivas y académicas. Del 1 al 3 de diciembre, el Estadio del Bicentenario recibirá un campus internacional destinado a jugadores de entre 16 y 23 años, que podrán combinar su futuro deportivo con la posibilidad de estudiar una carrera universitaria en el exterior.

La convocatoria, difundida inicialmente para 33 participantes, permitirá realizar pruebas de fútbol frente a evaluadores del sistema universitario estadounidense. La inscripción tiene un costo de USD 150, según informa la organización en su página oficial, y contempla tres jornadas de entrenamientos, partidos y evaluaciones individuales.

Según publicó Tiempo de San Juan, las universidades que participarán son Longwood University, de Virginia, y Frostburg State University, de Maryland. Ambas instituciones forman parte de la NCAA, el sistema que organiza gran parte de las competencias deportivas universitarias estadounidenses.

Cómo serán las pruebas de fútbol en San Juan

Durante los tres días, los participantes deberán mostrar sus capacidades físicas, técnicas y futbolísticas en entrenamientos y encuentros organizados especialmente para la evaluación.

La propuesta incorporará herramientas tecnológicas como cámaras inteligentes, dispositivos GPS y sistemas de análisis de rendimiento. También está prevista la transmisión de los partidos por streaming para que otras instituciones estadounidenses puedan observar a los jugadores a distancia.

Cada futbolista recibirá material audiovisual con sus mejores jugadas, que podrá utilizar posteriormente para presentarse ante universidades y ampliar sus oportunidades.

La actividad estará organizada por All American USports, una agencia dedicada a vincular deportistas con universidades estadounidenses, junto con CIDE, un centro de entrenamiento de alto rendimiento.

La representación local está encabezada por Federico Moronell y Germán Salla, director y fundador de CIDE.

Cuánto cuesta participar y cómo inscribirse

La organización informa que la inscripción al campus de San Juan tiene un valor de USD 150, con posibilidades de pago en efectivo o mediante tarjeta de crédito.

El importe incluye indumentaria oficial para las tres jornadas, filmaciones profesionales de los entrenamientos y partidos, servicios de recuperación física y cobertura audiovisual.

También se anuncian dos becas para participar gratuitamente en un próximo campus de Buenos Aires. Estas plazas no deben confundirse con becas para cursar estudios en Estados Unidos, cuya obtención dependerá de evaluaciones y procesos posteriores.

Los interesados pueden registrarse mediante la página oficial de All American USports, en el apartado correspondiente al encuentro de San Juan. Para consultas, la organización dispone del correo .

Aunque la convocatoria está dirigida a futbolistas de entre 16 y 23 años, no se publicaron requisitos académicos específicos para participar de las pruebas. La finalización de los estudios secundarios y la preparación en inglés forman parte de los aspectos que deben considerarse para una eventual incorporación universitaria.

Dos sanjuaninos que ya consiguieron becas

El proyecto tiene antecedentes entre futbolistas surgidos de las inferiores de San Martín. Baltazar Gramajo obtuvo una beca deportiva del 87% para incorporarse a Longwood University, mientras que Lautaro Olivera consiguió una cobertura del 70% para estudiar y jugar en Maryville University, en Misuri.

Ambos jóvenes eligieron continuar su formación académica en la carrera de Negocios, sin abandonar la competencia futbolística.

Sus experiencias muestran una alternativa para aquellos deportistas que buscan desarrollarse profesionalmente y, al mismo tiempo, obtener un título universitario.

Después de las jornadas en San Juan, la propuesta continuará en Mendoza, del 4 al 6 de diciembre, con nuevas evaluaciones destinadas a futbolistas de la región.

La participación en el campus no garantiza obtener una beca ni una plaza universitaria, pero permitirá que los jóvenes sean observados y dispongan de material deportivo para futuras postulaciones.