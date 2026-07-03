La Selección Argentina afrontará este viernes un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final. El encuentro se disputará desde las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami y, en la previa, DIARIO HUARPE consultó a tres futbolistas sanjuaninos sobre lo que esperan del compromiso.

El primero en dar su opinión fue Francisco Jofré, jugador de Sportivo Desamparados, quien consideró que el desarrollo del Mundial demuestra que no existen rivales sencillos. "Creo que va a ser un partido muy difícil, sobre todo por cómo se vienen dando los resultados en este Mundial. Es un torneo muy parejo, donde quedó demostrado que cualquier selección puede complicar a otra."

Sin embargo, el futbolista se mostró confiado en el potencial del equipo de Lionel Scaloni. "De todas maneras, siempre tengo fe en que Argentina lo va a sacar adelante. Tenemos jugadores de muchísima jerarquía, una idea de juego muy clara y, además, contamos con el mejor del mundo, que es Leo Messi. Eso siempre marca una diferencia y nos da confianza para creer que la Selección puede avanzar."

Por su parte, Leandro Arce, de Sportivo Peñarol, destacó el rendimiento que mostró la Albiceleste durante la fase de grupos y advirtió que el rival puede presentar complicaciones. "Argentina ganó el grupo con puntaje ideal y tuvo mucha rotación de jugadores, demostró que cada uno está a la altura de poder jugar."

Sobre el seleccionado africano, agregó: "Cabo Verde es debutante mundialista y fue la sorpresa del grupo. Clasificó segundo sin ganar, dejó afuera a Uruguay por diferencia de goles. Es un equipo cerrado atrás, físico y de contra."

Arce sostuvo que el favoritismo es para el conjunto nacional, aunque remarcó que será un duelo exigente. "Favoritismo claro para Argentina. Es el campeón del mundo contra un debutante. Pero todos los equipos demostraron muy buen nivel en este Mundial y no va a ser fácil. Romper el bloque bajo rápido va a ser clave. Argentina debería pasar. Cabo Verde es incómodo y ordenado, pero la jerarquía y el banco de la Argentina marcan la diferencia. Un 2-0 o 3-1 lo veo posible."

Finalmente, Federico Cabaña, futbolista de Trinidad, también expresó su optimismo de cara al encuentro. "Veo muy bien a Argentina, la verdad que tenemos jugadores de mucho nivel y venimos con mucha confianza y tenemos al más grande que está con todo y eso es bueno."

La Selección argentina buscará este viernes un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. Del otro lado estará una de las revelaciones del torneo, en un partido que, según coinciden los tres futbolistas sanjuaninos, exigirá concentración, paciencia y el peso de la jerarquía albiceleste para seguir soñando con el bicampeonato del mundo. El ganador del cruce enfrentará al vencedor de Australia contra Egipto.