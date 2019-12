Futebol, CyberMonday, eclipse solar e eleições, as maiores procuras em Google dos argentinos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

A Copa América, as eleições, o CyberMonday e o eclipse solar do 2 de julho são alguns dos assuntos destacados do resume anual "O ano em procuras" apresentado pela Google, o qual revela os assuntos com mais interesse na Argentina em 2019. O relatório da empresa de tecnologia destacou "o fanatismo argentino pelo futebol ficou evidenciado nas tendências".







"O torneio internacional de futebol masculino na América foi o assunto de conversa deste ano, principalmente as partidas jogadas pela Seleção Argentina contra o Brasil, o Paraguai, Qatar e a Venezuela e, finalmente, a seleção nacional ficou no terceiro lugar na competição", refere hoje o ranking do relatório baseado no estudo de mais de 1 trilhão de procuras realizadas este ano no país.







Votar foi um momento chave para as procuras, segundo o relatório que remarcou que "o contexto de eleições na Argentina também marcou a agenda e onde a consulta 'aonde votar' se posicionou no segundo lugar e 'eleições 2019' no sétimo lugar".







Por sua vez, o evento de e-commerce CyberMonday se localiza não só na lista geral dos termos que mais interesse de procura teve em 2019, mas também "entre os principais acontecimentos do ano".







Outros acontecimentos da conjuntura global de procura foram o 30° aniversário da queda do muro de Berlim, o Mundial de Basquete e o incêndio em Notre Dame. E, sobre a música, no primeiro lugar está canção "Lenha para o carvão" de DJ Alex, depois o grupo musical de Santa Fe "Los del Fuego" e por último, a canção "A Cobra" de Jimena Barón.