Futuros guardavidas organizan sorteos para financiar sus prácticas profesionales

Los alumnos de la Escuela de Guardavidas iniciaron una movilización comunitaria con el objetivo de recaudar fondos para sus viajes de estudio. La iniciativa surge de la necesidad de costear los traslados y estadías requeridos para completar sus prácticas profesionalizantes obligatorias. Estas instancias en terreno abierto constituyen el último tramo de su preparación técnica y civil.

El itinerario pedagógico contempla actividades intensivas en las provincias de San Luis y Buenos Aires durante las próximas semanas. Según explicaron los coordinadores del grupo, estas prácticas en ambientes acuáticos diversos son fundamentales para obtener la certificación oficial de la carrera. En estos destinos, los aspirantes afrontarán simulacros reales de rescate y guardias supervisadas por profesionales.

Para alcanzar la meta económica, los estudiantes organizaron una serie de sorteos benéficos e instaron al sector comercial a colaborar. El pedido se centra en la donación de productos, servicios, obsequios o vouchers que puedan integrarse a las rifas programadas. Las autoridades vecinales ya comprometieron su ayuda para difundir la propuesta en los centros comerciales de la zona.

Como retribución al apoyo recibido, los organizadores se comprometieron a diseñar una bandera de auspiciantes donde figurarán los logos de los comercios adheridos. Las vías de comunicación para coordinar el retiro de las donaciones se encuentran abiertas para empresas y particulares interesados. Los alumnos enfatizaron que cualquier aporte sumará para concretar esta experiencia tan importante para su futuro.