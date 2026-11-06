El ajedrecista sanjuanino Gabriel Pereyra consiguió una medalla de plata en los Juegos Argentinos Urbanos 2026, disputados en Malvinas Argentinas, Buenos Aires. El joven, que actualmente posee el título de maestro nacional, alcanzó el segundo puesto en la modalidad Freestyle 960 Blitz masculino y compitió contra representantes de distintas provincias, varios de ellos con antecedentes como campeones argentinos.

Más allá del resultado, la experiencia tuvo un significado especial para Pereyra. Cuando era más chico, participar de los torneos nacionales representaba una dificultad económica por los gastos de traslado y alojamiento, mientras observaba cómo otros jugadores de su edad conseguían títulos en esas competencias.

"Cuando yo era chiquito, quería jugar los campeonatos argentinos sub-14 y desde San Juan era muy difícil poder viajar, pagarse esos viajes", recordó a DIARIO HUARPE el ajedrecista, quien destacó la posibilidad de enfrentar ahora a jugadores que admiraba por sus logros.

El representante provincial integró una competencia de 16 participantes masculinos, seleccionados entre los mejores ajedrecistas de las provincias que asistieron. Pese al número reducido de competidores, aseguró que el nivel fue especialmente exigente.

El desafío de competir contra campeones argentinos

Entre sus rivales estuvo el maestro internacional Cristian Dolezal, representante de Buenos Aires, quien terminó en el primer puesto. Pereyra lo describió como uno de los referentes nacionales, con participaciones en las finales argentinas.

También compartió la competencia con Valentín Aguilar Samper, de San Luis, quien había sido campeón argentino sub-14. Según contó el sanjuanino, consiguió vencerlo en dos oportunidades durante el certamen.

Para Pereyra, esos enfrentamientos tuvieron un valor especial porque años atrás ambos formaban parte de la misma generación de ajedrecistas juveniles, aunque sus posibilidades de competir a nivel nacional eran diferentes.

El jugador explicó que enfrentarse a esos rivales y conseguir buenos resultados refleja el camino que recorrió desde sus primeras competencias hasta alcanzar un podio nacional.

Una medalla que sintió como un logro de San Juan

A diferencia de los torneos habituales de ajedrez, donde la competencia suele ser individual, los Juegos Argentinos Urbanos reunieron a deportistas de diferentes disciplinas bajo una misma delegación provincial.

Pereyra compartió la experiencia con representantes de BMX, parkour, básquet y otras actividades. Según relató, los atletas acompañaban los resultados de sus compañeros y festejaban juntos cada medalla conseguida.

"La verdad que le doy un valor más colectivo, o sea, a nivel provincial", comentó el joven sobre el segundo puesto obtenido en ajedrez.

La delegación sanjuanina terminó su participación con cuatro medallas, una de oro y tres de plata. Pereyra destacó que el resultado general fue importante por el alto nivel de los representantes de otras provincias.

El ajedrecista valoró especialmente el ambiente de compañerismo que se generó durante la competencia. Los festejos continuaban incluso cuando los deportistas regresaban al alojamiento después de sus respectivas pruebas.

Cómo funciona el ajedrez Freestyle 960

La medalla de Pereyra llegó en una modalidad diferente del ajedrez tradicional. En Freestyle 960, las piezas de la primera fila comienzan en posiciones que varían, lo que obliga a los jugadores a desarrollar estrategias sin depender tanto de las aperturas previamente estudiadas.

"Desde la primera jugada tenemos que pensar por nuestra propia cuenta sin tener que memorizar tanto la teoría", explicó el sanjuanino.

Pereyra también contó que los participantes fueron elegidos mediante criterios competitivos. En San Juan, la selección de los representantes se realizó a partir del ranking internacional ELO FIDE, que permite comparar el rendimiento de los ajedrecistas.

La provincia contó con dos representantes en esta disciplina: Pereyra en la categoría masculina y Eunice Maturano en la femenina.

El ajedrez también ganó protagonismo

Otro aspecto destacado por el medallista fue la posibilidad de acercar el ajedrez a personas que habitualmente no participan de competencias.

Durante los Juegos se instaló un espacio donde el público podía acercarse a jugar, además de un tablero gigante que permitió la participación de familias y visitantes.

Pereyra consideró que esa experiencia ayudó a darle visibilidad al deporte en una competencia que también reunió disciplinas urbanas de gran convocatoria.

Para el sanjuanino, la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos dejó un precedente importante. Además de conseguir una medalla, pudo representar a su provincia, competir con referentes nacionales y formar parte de una delegación que celebró cada resultado como propio.