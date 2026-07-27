Gabriel Rolón explicó las tres claves para que una pareja funcione

El psicoanalista Gabriel Rolón analizó los fundamentos que permiten a dos personas elegirse a través del tiempo durante su participación en el programa Perros de la Calle. En diálogo con Andy Kusnetzoff, el especialista planteó que la estabilidad no depende de la compatibilidad, el amor romántico o la ausencia de conflictos, sino de tres factores específicos. El primer pilar identificado es el erotismo, el cual definió como un concepto que trasciende la simple práctica sexual.

Sobre este punto, Rolón afirmó que "El erotismo es mucho más amplio que la genitalidad. El erotismo es el abrazo, caminar de las manos, dormir juntos y tocarse". El escritor comparó el vínculo de una pareja de 90 años con una de 20 para ilustrar que el deseo se manifiesta de formas diversas. Según sus palabras, se puede observar a "Los dos caminando, se agarran, están pendientes uno del otro, se acarician. A lo mejor tienen sexo cada mucho más tiempo. Que a lo mejor tiene mucha actividad genital y muy poco erotismo". Esta distinción resulta vital porque es lo que permite que el otro siga siendo alguien especial y bello.

La segunda clave para la salud de un vínculo es la tolerancia y la comprensión mutua frente a los errores. El profesional describió este ejercicio como la capacidad de "Entender que el otro tiene derecho a equivocarse. Y tener la tolerancia como para no reaccionar y no transformar cualquier desacuerdo en una pelea". Para el analista, la tolerancia no es resignación, sino una decisión activa de no convertir cada diferencia cotidiana en una batalla.

Finalmente, el tercer componente esencial es la reafirmación constante de la voluntad de estar con el otro. El experto sostuvo que es necesaria "La reafirmación permanente de la elección. Creo que sí o sí es importante que una pareja, cada tanto cuando lo considere necesario, se recuerde que están juntos porque quieren. Que no hay ninguna obligación de estar juntos. Que se podría vivir perfectamente sin estar juntos. Que es una elección debida".

Esta conciencia de libertad es lo que motiva el esfuerzo diario para cuidar la relación. Rolón explicó que "Cuando vos jugás la elección es donde empezás a hacer todos los otros esfuerzos. Me callo, no contesto mal, tiene un mal día, pido disculpas porque me equivoqué. Todas esas incomodidades que sostienen un vínculo sano se sostienen solo si uno siente que está allí porque lo eligió". Sin esta renovación del compromiso, que es el fundamento de todo lo demás, la pareja se convierte en una obligación y las obligaciones, tarde o temprano, se rompen.