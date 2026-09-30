Gabriel Rolón suma una segunda función de Palabra plena en San Juan

Gabriel Rolón regresará a San Juan con “Palabra plena” y, ante la demanda de entradas, tendrá una doble presentación el próximo jueves 8 de octubre en el Teatro Sarmiento.

La nueva función comenzará a las 19:30, mientras que la presentación anunciada originalmente se mantendrá a las 21:30. De esta manera, el público sanjuanino tendrá dos oportunidades para asistir al espectáculo.

La presentación fue anunciada como la “despedida definitiva” de “Palabra plena”, por lo que representa una de las últimas oportunidades para ver la propuesta teatral de Rolón en vivo.

Una obra sobre las palabras y las emociones

“Palabra plena” propone una reflexión sobre el lugar que ocupan las palabras en la vida cotidiana y sobre la manera en que pueden expresar aquello que atraviesa a las personas.

La obra parte de la idea de que los seres humanos están constituidos y atravesados por las palabras. En ese recorrido, Rolón aborda cuestiones vinculadas con el amor, la pérdida, la felicidad, la angustia, la esperanza y el deseo.

El espectáculo plantea también una diferencia entre hablar por simple inercia y utilizar la palabra como una herramienta para explorar aspectos personales. En ese sentido, invita al espectador a recorrer sus propios interrogantes y enfrentarse con cuestiones que pueden resultar incómodas.

La propuesta presenta a la palabra desde distintas dimensiones: como forma de comunicación, pero también como espacio de conflicto, búsqueda y reflexión.

Cuándo será la presentación

La doble función de “Palabra plena” será el jueves 8 de octubre en el Teatro Sarmiento.

La nueva presentación comenzará a las 19:30, mientras que la función original se realizará a las 21:30. La incorporación del segundo horario responde a la convocatoria registrada para el espectáculo.