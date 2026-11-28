La décima edición del Sanjuanino Solidario volvió a reunir historias de compromiso y trabajo comunitario. En una noche que convocó a empresas, medios de comunicación y funcionarios, Gabriela Carranza, representante de Broker Andino, destacó el crecimiento que tuvo el certamen y la importancia de continuar visibilizando a quienes trabajan por los demás.

"Bueno, muy contenta, muy contenta. La verdad que cada año esto se afianza más, tenemos más participación, más proyectos", expresó Carranza durante la gala. Para la referente de Broker Andino, el crecimiento de la iniciativa permite que cada vez más organizaciones y personas comprometidas con la comunidad sanjuanina puedan dar a conocer sus acciones.

La empresaria señaló que uno de los principales valores del Sanjuanino Solidario es la posibilidad de mostrar el trabajo de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo de la provincia. En esta edición, diez historias diferentes llegaron a la instancia final, con propuestas que responden a diversas necesidades sociales.

"Podemos seguir visibilizando proyectos lindos de gente muy buena y muy comprometida para que este San Juan crezca", afirmó.

La importancia de visibilizar el trabajo solidario

Carranza consideró que las personas y organizaciones que colaboran con la comunidad merecen tener un espacio para compartir lo que hacen. En ese sentido, destacó que la difusión de sus historias permite que más sanjuaninos conozcan las iniciativas y se involucren.

"Yo creo que la visibilidad de gente comprometida, de gente que colabora con la comunidad sanjuanina merece ser vista, merece ser visibilizada", sostuvo.

La representante de Broker Andino también valoró la participación de la ciudadanía, tanto en el seguimiento de las historias como en la votación de los proyectos. Según señaló, el interés de la comunidad contribuye a fortalecer el certamen y a ampliar el alcance de las organizaciones.

"Por eso contamos con el apoyo de toda la gente cada vez más en participar, en ver, en votar las historias", explicó.

Diez historias que muestran el compromiso de San Juan

La edición 2026 presentó diez proyectos con realidades y objetivos diferentes, pero unidos por el trabajo solidario. Para Carranza, esa diversidad permite mostrar la amplitud de las acciones que se desarrollan en la provincia y el compromiso de sus protagonistas.

"Hay mucha variedad de sanjuaninos trabajando por esto", resumió.

En su décimo aniversario, el Sanjuanino Solidario reafirmó así uno de sus principales objetivos: reconocer a quienes trabajan por el bienestar de otros y acercar sus historias a una comunidad que puede acompañarlos.

El crecimiento de la iniciativa, con mayor participación y nuevas historias en cada edición, refleja el valor de sostener espacios donde la solidaridad pueda hacerse visible. Para quienes impulsan el certamen, el reconocimiento es también una forma de abrir puertas y generar nuevas oportunidades para que los proyectos continúen adelante.

Carranza agradeció el acompañamiento de los medios y el trabajo conjunto que hace posible la propuesta. "Gracias a ustedes por acompañar", expresó al cierre de la entrevista.