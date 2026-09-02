Gabriela Sabatini dijo quiénes son su familia y dejó afuera a su hermano y sobrinas

El Salón Internacional de la Fama del Tenis, ubicado en Newport, Rhode Island, fue el escenario de una jornada cargada de nostalgia y reconocimientos con motivo del ingreso de Roger Federer. Hasta allí viajó Gabriela Sabatini, integrante de esta prestigiosa institución desde 2006, quien asistió como invitada especial para acompañar al extenista suizo en una ceremonia que reunió a varias generaciones de campeones del circuito mundial.

Durante su estadía en suelo estadounidense, la deportista argentina formó parte activa de las actividades oficiales. Entre los acontecimientos más destacados estuvo su participación en el Hall of Fame Celebrity Pro Classic, una exhibición a beneficio disputada sobre césped. En ese marco, compartió la pista con referentes de la disciplina como Martina Navratilova, John McEnroe, Stefan Edberg, Lleyton Hewitt y los hermanos Bob y Mike Bryan.

Tras la repercusión que tuvo su presencia en el evento, la excampeona utilizó su cuenta de Instagram para publicar una serie de imágenes junto a colegas de la talla de Billie Jean King, Arantxa Sánchez Vicario, Marat Safin, Stan Smith y Katrina Adams. Para acompañar la secuencia fotográfica, expresó "Encuentros que llenan el corazón. Grateful for this tennis family", mensaje que generó miles de interacciones por parte de sus seguidores.

En una publicación independiente, la extenista dedicó unas palabras exclusivas al homenajeado tras su distinción formal. Respecto a la jornada vivida, manifestó "Qué honor y qué privilegio haber sido parte de un momento tan especial: la entrada de Roger al Salón de la Fama, en un atardecer inolvidable en Newport". Asimismo, hizo referencia a la atmósfera del lugar y añadió "Imposible no emocionarse con las hermosas palabras de Mirka al presentarte. Y después, escucharte hablar con tanto sentimiento, tan auténtico y con ese enorme amor y respeto por el tenis".

Las postales difundidas en sus plataformas digitales reflejaron el afecto y la admiración mutua que perduran entre los referentes de una época dorada de esta disciplina. Más allá del marco institucional, la reunión en Newport reafirmó la vigencia del lazo personal que une a la deportista con quienes formaron parte de su trayectoria profesional.