Gaëtan Fetaud ganó el Ironman 51.50 San Juan 2026 y, después de cruzar la meta, dejó un mensaje que trascendió el resultado deportivo: los sueños no tienen límites y las dificultades no deben convertirse en excusas para abandonar. El francés que representa a Paraguay contó cómo superó un problema mecánico durante la competencia, recordó el sacrificio de su familia y habló de la importancia de transmitirles a los más chicos la confianza para perseguir sus objetivos.

"Hoy yo gané la carrera, claro, pero cada uno ganó su propia carrera", expresó el triatleta durante una entrevista con DIARIO HUARPE. Sus palabras estuvieron atravesadas por la emoción al recordar a su hija, el esfuerzo de quienes lo acompañan y el sueño olímpico que él estuvo cerca de alcanzar, pero que no pudo concretar.

Una victoria que tuvo obstáculos

El triunfo de Fetaud en San Juan no fue sencillo, ya que durante el tramo de ciclismo tuvo un inconveniente con el asiento de su bicicleta, que descendió aproximadamente 20 centímetros. La situación le provocó calambres y dificultades para pedalear, al punto de que estuvo cerca de abandonar la competencia.

"Desde la bici mi asiento se bajó de 20 centímetros, imposible pedalear, me acalambré de todo lado y casi abandono a la mitad", relató. Sin embargo, decidió continuar y afrontar cada kilómetro con la intención de mantenerse en carrera.

El problema también condicionó su estrategia durante el ciclismo, donde tuvo como referencia a Pablo Bien, a quien destacó como uno de los mejores atletas de Sudamérica. Fetaud explicó que, debido al inconveniente mecánico, no pudo colaborar con él durante el recorrido y debió concentrarse en resolver sus propias dificultades.

"Hoy fue la cabeza, no tuve las piernas, no tuve el cuerpo", reconoció al explicar cómo enfrentó la adversidad. También aseguró que no busca excusas cuando los resultados no son los esperados y que, si pierde, su respuesta es trabajar más para avanzar.

El esfuerzo detrás de cada sueño

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando el ganador habló de las personas que lo acompañan en su carrera deportiva. Mencionó a su equipo, los triatletas de Paraguay, sus patrocinadores y su familia, que realizan sacrificios para que pueda dedicarse al deporte.

"Tengo tanta gente que cree en mí, que hace mucho esfuerzo", expresó. Luego recordó que el día anterior había sido el cumpleaños de su hija y que no pudo estar presente por su participación en la competencia.

El atleta también explicó que su hija practica triatlón y tiene el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos. Según contó, corre a los 10 años a menos de tres minutos por kilómetro y busca transmitirle la importancia de mantener sus objetivos, incluso cuando las condiciones no son favorables.

"Hay que creer en los sueños"

Fetaud recordó un video de su hija en el que, durante una jornada de lluvia, ella le preguntó si debía salir a correr. Su respuesta fue afirmativa y aprovechó esa experiencia para explicar que la perseverancia y la confianza son fundamentales para alcanzar cualquier objetivo.

"Hay que enseñar a los niños, al futuro, a los nuevos alumnos, igual a tu nivel hay que creer en el sueño, creer en por qué lo hacemos", manifestó. Además, recordó que su propio sueño era llegar a los Juegos Olímpicos, un objetivo que estuvo cerca de cumplir, pero que finalmente no pudo concretar.

El representante de Paraguay también destacó el recibimiento que tuvo en San Juan y valoró la organización, el circuito, el paisaje de montaña y el acompañamiento del público durante la llegada. "Uno de los eventos en Sudamérica de este año, un evento increíble, la mejor organización, el mejor lugar", expresó.

Un mensaje que va más allá del resultado

Fetaud, que tiene 34 años y es francés nacionalizado paraguayo, explicó que representa a Paraguay porque allí están su equipo, sus amigos y su familia de corazón. Su victoria en San Juan llegó después de haber ganado también el Ironman 51.50 de Coquimbo, Chile, a principios de octubre de 2026.

Al finalizar, volvió sobre la idea que atraviesa su filosofía deportiva y que también comparte con su hija: no detenerse frente a las dificultades. "Las excusas son para los perdedores, yo nunca tengo excusas", afirmó, antes de dejar una reflexión que resume su manera de entender el deporte: "Cada uno ganó su propia carrera".