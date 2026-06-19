Gago sufrió problemas cardiovasculares y fue operado de urgencia

Fernando Gago tuvo que ser internado y sometido a una intervención de urgencia por problemas cardiovasculares en Chile. El actual entrenador de Universidad de Chile fue trasladado a un centro médico de Santiago durante la madrugada posterior al triunfo de su equipo por 2 a 0 frente a O'Higgins.

Según informaron medios chilenos, Gago comenzó a presentar complicaciones de salud durante la madrugada y fue derivado rápidamente a una clínica de la capital trasandina. Allí los profesionales decidieron realizar una intervención quirúrgica para atender el cuadro cardiovascular detectado.

Desde Universidad de Chile emitieron un comunicado para llevar tranquilidad a los hinchas y al ambiente futbolístico. La institución confirmó que el entrenador se encuentra en buenas condiciones y bajo permanente seguimiento médico. "Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos. Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico", señaló el club en sus canales oficiales.

La situación obligará al entrenador a permanecer alejado de sus funciones durante los próximos días. Como consecuencia, no podrá dirigir el encuentro que Universidad de Chile disputará este domingo frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile.

Mientras dure su recuperación, la conducción del equipo quedará a cargo de Fabricio Coloccini, uno de sus principales colaboradores dentro del cuerpo técnico.

Gago atraviesa actualmente su primera temporada al frente de Universidad de Chile, equipo que viene cumpliendo una destacada campaña en el campeonato local. La victoria conseguida ante O'Higgins había permitido cerrar de manera positiva la primera rueda del torneo, aunque la alegría deportiva quedó rápidamente opacada por la preocupación generada por el estado de salud del entrenador.

Por estas horas, el foco está puesto en la evolución médica de "Pintita", quien recibe muestras de apoyo de hinchas, colegas y referentes del fútbol argentino y chileno. Los próximos partes médicos serán clave para determinar cuándo podrá retomar su actividad profesional.