Gallardo armó un amistoso para que sumen minutos los suplentes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El DT River Plate, Marcelo Gallardo, realizó una práctica de fútbol a puertas cerradas en Ezeiza ante Defensores de Belgrano para que sumen minutos de fútbol los jugadores que vienen sin continuidad, entre ellos Leonardo Ponzio, que sería titular el sábado frente a Aldosivi ante la suspensión de Enzo Pérez.



Entre una lesión muscular de la que se resintió dos veces y los viajes a España (asiste a un juicio por un supuesto arreglo de un partido mientras jugaba en Zaragoza), el capitán Ponzio estuvo casi todo el semestre sin jugar y participó en apenas tres partidos, en dos de los cuales salió lesionado.



El equipo alternativo que empató 1-1 con Defensores formó con: Enrique Bologna, Elías Lopez (Kevin Sibile), Robert Rojas, Paulo Díaz y Fabricio Angileri (Nahuel Gallardo); Jorge Carrascal, Ponzio, Santiago Sosa y Juan Fernando Quintero (Crístian Ferreyra); Julián Alvarez (Benjamín Rolheisser) y Lucas Pratto.



El jugador de Defensores Juan Manuel Olivera abrió el marcador y antes del final del primer tiempo igualó Angileri, mientras en el segundo tiempo se mantuvo el mismo resultado para la igualdad 1-1 en dos tiempos de 40 minutos.



Los titulares que anoche vencieron a Colón por 2-1 hicieron tareas regenerativas, y volvieron a trabajar de manera diferenciada Germán Lux, Bruno Zuculini e Ignacio Scocco, que por una sobrecarga muscular fue cuidado y no participó del amistoso.



El plantel millonario volverá a entrenarse mañana en el predio de Ezeiza y el viernes viajará a Mar del Plata, regresando el sábado a la noche luego del partido ante Aldosivi en el estadio Mundialista por la duodécima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.



En cuanto al equipo que jugaría en Mar del Plata sería el mismo que le ganó a Colón con el cambio obligado de Ponzio por el suspendido Enzo Pérez, ya que la idea de Gallardo es sostener la base titular de aquí hasta la final de la Copa Libertadores ante Flamengo, de Brasil, el sábado 23 de noviembre en Chile.



A River le quedan, antes de la final de la Libertadores, dos partidos por Superliga (Aldosivi y luego Rosario Central en el Monumental), y la semifinal de la Copa Argentina ante Estudiantes de Caseros en Córdoba el 14 de noviembre.



De cara a estos partidos la preocupación de Gallardo es la convocatoria para los amistosos de fecha FIFA de los jugadores colombianos "Juanfer" Quintero y Rafael Borré, quienes ya están en la lista preliminar de la selección de su país que jugará el 15 y 19 de noviembre dos amistosos, cuando el 20 el plantel ya debe estar en la sede de la final de la Libertadores.



En River esperan que el DT de Colombia, el portugués Carlos Queiroz, desafecte a sus dos jugadores este fin de semana, cuando dé la lista definitiva, y no deban viajar para disputar estos dos juegos amistosos, el 15 de noviembre ante Perú en Miami y el 19 del mismo mes frente a Ecuador en New Jersey.