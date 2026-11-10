Marcelo Gallardo, entrenador de la selección de Ecuador, convocó a tres futbolistas de Atlético Mineiro para la próxima fecha FIFA, una decisión que podría favorecer a Boca de cara a la final de la Copa Sudamericana. Los convocados son Alan Minda, Angelo Preciado y Alan Franco, aunque este último no podrá disputar la definición por una expulsión en la semifinal.

El equipo brasileño había realizado gestiones para evitar que sus jugadores fueran incluidos en la lista del seleccionado ecuatoriano. Sin embargo, el pedido no prosperó y los futbolistas deberán presentarse para los compromisos internacionales.

Los amistosos antes de la final

Ecuador disputará dos encuentros durante la fecha FIFA, que se extenderá del 9 al 17 de noviembre. El equipo de Gallardo enfrentará a Costa Rica el viernes 13 en Quito y cerrará la ventana ante Bolivia el martes 17 en Guayaquil.

La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro está prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla. En caso de sumar minutos con Ecuador, Minda y Preciado llegarán a la definición con menos descanso que el resto de sus compañeros.

El último partido de Mineiro antes de la final será el sábado 14 frente a Mirassol, por el Brasileirao. De esta manera, los futbolistas convocados podrían tener una carga adicional de actividad en los días previos al encuentro decisivo.

Boca también recibió una noticia favorable

La convocatoria de Ecuador no fue la única novedad relacionada con la final, ya que Colombia tomó una decisión diferente. El entrenador Néstor Lorenzo no incluyó jugadores de Boca ni de Atlético Mineiro en su lista, por lo que el Xeneize podrá contar con Álvaro Montero. La misma situación beneficia al conjunto brasileño, que conservará a Kevin Castaño para la definición.