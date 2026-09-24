Marcelo Gallardo tuvo este jueves su estreno como entrenador de la selección de Ecuador, pero el comienzo de su nuevo ciclo terminó con una derrota contundente. La Tri perdió 3-0 ante Corea del Sur en el Suwon World Cup Stadium, en el primero de los amistosos que disputará durante su gira por Asia.

El equipo ecuatoriano consiguió sostener un partido parejo durante la primera mitad, pero después del descanso perdió solidez y quedó expuesto ante la efectividad del conjunto asiático. Oh Hyeon-gyu, Son Heung-min y Lee Dong-gyeong marcaron los goles de Corea del Sur, todos en el segundo tiempo.

Ecuador aguantó durante el primer tiempo

Gallardo tuvo apenas una práctica de campo con el plantel antes de su debut, por lo que el encuentro también sirvió como primer contacto formal del entrenador con sus futbolistas. Ecuador intentó sostener una propuesta de protagonismo, aunque le costó generar peligro con continuidad.

Durante los primeros 45 minutos, ninguno de los dos equipos consiguió marcar. Ecuador tuvo algunas aproximaciones, pero no logró transformar esas situaciones en goles. El conjunto surcoreano, por su parte, presionó alto y complicó la salida de la Tri.

El quiebre llegó en el complemento. A los 54 minutos, Oh Hyeon-gyu recibió la pelota luego de una jugada construida desde el fondo, se deshizo de su marcador y sacó un remate que terminó en el arco defendido por Hernán Galíndez.

Son Heung-min amplió la diferencia

Cuatro minutos después del primer gol apareció una de las figuras de Corea del Sur. Son Heung-min ejecutó un tiro libre desde el sector izquierdo y colocó la pelota en el ángulo más lejano de Galíndez.

El 2-0 obligó a Gallardo a mover el banco en busca de una reacción. El entrenador argentino intentó modificar el funcionamiento del equipo, pero Ecuador no consiguió recuperar el control ni generar suficientes situaciones para descontar.

El tercer tanto llegó sobre el final. A los 85 minutos, Lee Dong-gyeong recibió dentro del área, giró hacia su pierna izquierda y definió ante la salida del arquero ecuatoriano para establecer el 3-0 definitivo.

Gallardo pidió calma después de la derrota

Luego del encuentro, Gallardo reconoció que el resultado estuvo lejos de lo que esperaba. El entrenador explicó que Ecuador pudo competir durante el primer tiempo, pero que el desgaste provocado por el viaje, el poco descanso y las pocas horas de sueño terminó afectando al equipo después del entretiempo.

“No fue el debut esperado”, reconoció el técnico argentino, quien también señaló que a Ecuador le costó acompañar y finalizar algunos ataques prometedores.

Gallardo pidió además mantener la calma y utilizar los próximos días para descansar y comenzar a incorporar sus conceptos futbolísticos. La gira asiática será, en ese sentido, una primera etapa para conocer al plantel y comenzar a transmitir su idea de juego.

Japón será el próximo desafío

Ecuador tendrá ahora algunos días para recuperarse y trabajar antes de su segundo compromiso de la gira. El próximo rival será Japón, el jueves 1 de octubre, en el segundo amistoso del ciclo Gallardo.

El entrenador argentino tendrá así una nueva oportunidad para probar variantes y comenzar a darle forma a su proyecto al frente de la selección ecuatoriana, después de un estreno en el que Corea del Sur marcó la diferencia durante el complemento.