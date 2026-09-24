El ciclo de Marcelo Gallardo al frente de la Selección de Ecuador comenzó con un duro traspié. La Tri cayó por 3-0 frente a Corea del Sur en Suwon y, luego del encuentro, el entrenador argentino reconoció que el marcador estuvo lejos de lo que esperaba para su estreno.

El equipo ecuatoriano consiguió sostener un partido equilibrado durante la primera mitad, pero se desmoronó físicamente en el complemento. Corea del Sur aprovechó esa situación y convirtió los tres goles durante los últimos 45 minutos.

Gallardo explicó la goleada en su debut

Tras el encuentro, Gallardo pidió analizar el resultado dentro del contexto en el que comenzó su ciclo. El exentrenador de River tuvo pocos días para trabajar con un plantel compuesto por futbolistas que debieron realizar largos viajes para sumarse a la concentración en Asia.

“No estaba dentro de lo previsto el resultado”, reconoció el Muñeco, quien remarcó que el proceso recién comienza y pidió mantener la calma pese al duro marcador.

Según su análisis, Ecuador mostró durante el primer tiempo algunas de las intenciones que pretende desarrollar, aunque tuvo dificultades para transformar sus avances en situaciones claras de gol.

El principal problema apareció con el paso de los minutos. Gallardo sostuvo que sus dirigidos fueron perdiendo intensidad tanto física como mentalmente, mientras que Corea del Sur mostró mayor energía y frescura durante la segunda mitad.

El entrenador también evitó sacar conclusiones definitivas después de apenas un partido y aseguró que el cuerpo técnico deberá realizar una evaluación tanto colectiva como individual antes de los próximos compromisos.

Poco tiempo para implementar su idea

Uno de los puntos que Gallardo destacó fue el reducido margen de preparación que tuvo desde que asumió la conducción de la selección ecuatoriana.

El técnico explicó que sabía desde el comienzo que dispondría de pocos entrenamientos para transmitir su idea futbolística y que estos primeros encuentros también servirán para conocer con mayor profundidad a sus jugadores.

El cansancio también fue reconocido desde el plantel. Alan Franco admitió después del partido que el desgaste terminó afectando al equipo durante el desarrollo del encuentro.

Cuándo vuelve a jugar Ecuador

Tras la derrota ante Corea del Sur, Ecuador continuará su gira asiática. El próximo compromiso del equipo dirigido por Gallardo será frente a Japón el jueves 1 de octubre en Yokohama, por la Copa Kirin.

Luego, la Tri volverá a presentarse cuatro días más tarde ante Panamá o Nueva Zelanda, dependiendo de los resultados de los cruces del certamen.

Gallardo tendrá así una nueva oportunidad para comenzar a trasladar su propuesta al campo de juego después de un estreno marcado por la goleada y el desgaste físico de sus dirigidos.