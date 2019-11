Gallardo dijo que no va a anunciar "nada" que "tiene fuerzas" para seguir

Se sabe que Marcelo Gallardo tiene contrato con River hasta el 2021 aunque a fin de año evaluará su continuidad después de jugar la final de la Copa Argentina frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, el 13 de diciembre en Mendoza.

Lo que no se sabía era qué pensaba Gallardo de lo que viene. Por ese se esperaba con ansiedad la conferencia de prensa este jueves. Gallardo no dijo nada sobre su futuro en 2020: "No tengo nada que anunciar". "No sé que va a pasar", afirmó. Y habló de "agradecer" a los hinchas.

"Yo quiero agradecer a la gente, que sintió el dolor de la derrota, pero que no sos un villano cuando perdés. Y eso quería decirle a los hinchas", arrancó el contacto con la prensa.

Explicó que piensa en los dos partidos de Superliga que siguen y la final de la Copa Argentina. "Eso nos tiene que tener enfocados. De a poco, tenemos que ir superando la derrota. Sabiendo del reconocimiento de nuestra gente".

"Hemos ganado mucho con nuestra forma. Y cuando nos tocó perder... tenemos que tener el orgullo y el respeto por las condiciones en las que venimos desarrollando este proceso", sentenció.

Gallardo dijo que las formas de su River fueron buenas. "Nos faltaron esos 10 minutos finales", opinó sobre la derrota con Flamengo en la final de la Copa Libertadores. "Hoy, con el paso de los días, mayor orgullo siento de este equipo", dijo el entrenador.

El tema Palacios

Se refirió también a la situación de Exequiel Palacios. "Jugará en los próximos partidos más allá de que esté casi hecho lo suyo (su pase al Leverkusen)", anunció.

"No sé cuál fue el apuro en vender en Palacios. A eso no lo manejo yo. Ahora tengo un jugador en la nómina para los tres partidos finales y él ya está vendido", amplió.

Las especulaciones

"Yo no quiero generar especulaciones, yo no quiero suspicacias. Sobre mi futuro hablaré cuando tenga que hablarlo", amplió sobre su futuro y su continuidad.

–¿Entendés la ansiedad del hincha por saber si vas a seguir o no?

–Lo entiendo pero me parece que el hincha se queda tranquilo cuando ve lo que el equipo le da en la cancha. El hincha tiene que pensar en los partidos que viene y no en el año que viene. Ya habrá tiempo para pensar.