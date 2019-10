Gallardo: "La felicidad no me entra en el cuerpo"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, demostró con palabras y gestos que lo embargaba "una felicidad" que no le entraba "en el cuerpo, por haber llegado a otra final de Libertadores y sacar de nuevo a Boca", luego de la clasificación a la tercera definición de este certamen sobre cinco alcanzadas por los "millonarios" en su historia.

"Si me pongo a analizar el partido debo decir que hubo muchos cortes, muchas faltas, muchas pelotas adentro del área, pero tengo una felicidad enorme y por eso me cuesta ahora revisar el juego", comenzó explicando Gallardo tras el partido en la Bombonera.

"Por los jugadores y los hinchas tengo esa felicidad que no me entra en el cuerpo de volver a dejar afuera a Boca y jugar una nueva final", enfatizó Gallardo. El "Muñeco" se deshizo en elogios para con sus dirigidos al remarcar que "este River tiene un poco de todo. Es que reconocemos jugar en condiciones adversas como anoche, cuando no podíamos desarrollar nuestro fútbol y supimos sufrir, algo que hay que saber para llegar a una final de Libertadores".

"Pero la recompensa es haber jugado un gran partido en el Monumental y después Boca tiene un fuerte poderío aéreo y eso te complica, pero hay que sacarse el sombrero con este equipo que tiene hambre para seguir buscando otra final, que es algo que emociona, y ahora buscaremos un nuevo título", advirtió. "No soy de mirar con precisión las estadísticas, pero cuando uno pueda alejarse un poco y tomar conciencia de lo relevante de este ciclo, seguramente le daré el valor que se merece, algo que el día a día muchas veces no permite", confió.