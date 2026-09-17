Marcelo Gallardo llegó a Quito para asumir como nuevo director técnico de la selección de Ecuador y fue recibido por una multitud en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre. Durante su llegada, el entrenador argentino recibió un particular regalo de una de las personas que lo esperaba.

“Un muñeco para otro Muñeco. Es Aya Uma, que le va a dar buenas energías y personalidad a la plantilla”, le dijo una mujer mientras le entregaba una estatuilla de lana multicolor. El particular obsequio acompañó la llegada del exentrenador de River a Ecuador.

El significado del muñeco

Aya Uma es un símbolo ecuatoriano que representa a un líder, guerrero y guía espiritual de la naturaleza. La estatuilla también concentra, según la explicación brindada durante el recibimiento, una gran fuerza y energía vital.

El regalo estuvo acompañado por un recibimiento multitudinario para Gallardo, quien llegó al país para comenzar una nueva etapa como entrenador. Su presentación oficial como técnico de la Tri estaba prevista para este jueves por la tarde.

La bienvenida de la Federación

Gallardo también fue recibido por Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y dirigente que fue gestor de su llegada al seleccionado. “Contentos de finalmente tener a Marcelo acá”, expresó Egas al darle la bienvenida al entrenador argentino.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol agregó que esperan que comience una etapa exitosa para la selección. También remarcó la importancia que tiene para la entidad contar con Gallardo al frente del equipo.

Comienza una nueva etapa

La llegada de Gallardo marca el inicio de un nuevo ciclo en la selección de Ecuador, luego de la salida de Sebastián Beccacece. El anterior entrenador dejó el cargo después de la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial ante México.

El entrenador argentino tendrá ahora su primera presentación oficial al frente de la Tri. En su arribo a Quito, además del multitudinario recibimiento, se llevó un particular símbolo ecuatoriano como bienvenida para su nueva etapa.