Gallardo: "'Nacho' Fernández no se va a ir a ningún lado"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, garantizó hoy la continuidad del mediocampista Ignacio Fernández, al asegurar que "no se irá a ningún lado", a excepción que reciba una oferta de "algún grande" dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de su contrato.



"Está muy contento de estar en River y no se va a ir a ningún lado. Sigue jugando en un nivel extraordinario, no creo que lo vayamos a perder", celebró el 'Muñeco' después de la conquista de la Copa Argentina 2019, undécimo título de su ciclo.



"Demostramos que seguimos siendo un equipo serio. Tuvimos un año muy meritorio a todo nivel. El equipo recibió un golpe duro después de perder la final de la Libertadores (vs. Flamengo de Brasil), podría haberse caído y sin embargo no pasó", valoró Gallardo tras la goleada sobre Central Córdoba de Santiago del Estero (3-0) en la final.



"Terminar el año de esta manera me da mucha alegría por el esfuerzo que hicieron los jugadores", destacó.