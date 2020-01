Gallardo: "Nacho Fernández no se va a ir a ningún lado, salvo que pongan los 15 millones que vale"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró hoy que rechazaron una "oferta" por el volante Ignacio Fernández hecha por Inter de Porto Alegre y adelantó que "sólo" se irá por la cláusula de rescisión, en la previa al inicio de la pretemporada en San Martín de Los Andes.



"Nacho Fernández no se va a ir a ningún lado, se va a quedar con nosotros. Lo hablé con él. Salvo que venga un grande y ponga los 15 millones palos (sic) que vale la cláusula, y que es lo que vale él. Hoy (por el viernes) tuvo un rendimiento extraordinario", expresó el entrenador en una nota con TyC Sports.



“Si alguien quiere a Nacho Fernández va a tener que poner 15 millones de dólares. El es jugador nuestro y lo haremos valer. Tiene contrato con River hasta junio de 2021”, continuó.



De esta manera, Gallardo dejó en claro que Fernández estará en el próximo semestre con River, que apunta a los ocho partidos que tiene para la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), donde está quinto con 27 puntos pero a tres del líder Argentinos Juniors y con un juego pendiente contra Independiente (19 de enero).



"Vamos a apuntar a los ochos encuentros que nos faltan en el campeonato", afirmó el "Muñeco", que tiene como cuenta pendiente un título de liga local.



Por otro lado, Gallardo aclaró: "Si no se va otro jugador, estoy bien con este plantel. Ningún otro futbolista me planteó sus ganas de irse y no vamos a salir al mercado".



Además, River canceló la deuda con San Pablo, de Brasil, por el delantero Lucas Pratto y abonó 4.5 millones de euros que debía desde febrero 2018. En consecuencia, el equipo paulista dejó de lado el reclamo ante la FIFA por las dos cuotas impagas de 2 millones cada una, por un plus correspondiente a la obtención de la Copa Libertadores 2018 y por los intereses correspondientes.



La dirigencia encabezada por Rodolfo D'Onofrio utilizó parte del pase de Exequiel Palacios, a Bayer Leverkusen, de Alemania.



Pratto, de 31 años, se convirtió en un pilar fundamental durante la consagración de la Copa Libertadores 2018 contra Boca Juniors en la final, con sus dos goles. A su vez, el ex Tigre metió 22 goles y dio 18 asistencias en 90 partidos.



Por su lado, Pratto comenzó con trabajos personales en las fiestas para llegar a punto a la pretemporada, ya que perdió terreno en el año pasado y no convierte desde el 30 de mayo del 2019 en la vuelta +



de la Recopa Sudamericana ante Athlético Paranaense.



Finalmente, River también canceló la deuda por el ex defensor de Godoy Cruz de Mendoza Fabrizio Angileri, que alcanzaba 1.5 millones de dólares.