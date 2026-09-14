Marcelo Gallardo no tendrá a Matías Biscay como ayudante de campo en Ecuador, ya que el histórico integrante de su cuerpo técnico decidió no acompañarlo en esta nueva etapa. La decisión responde a motivos personales y familiares, por lo que Biscay permanecerá en Argentina.

Biscay fue una pieza fundamental del cuerpo técnico de Gallardo durante los últimos 15 años. Ahora ambos tomarán caminos diferentes, al menos durante el nuevo desafío del entrenador al frente de la selección ecuatoriana.

Una decisión por motivos familiares

Según informó TyC Sports, Biscay priorizó quedarse en Argentina por cuestiones personales y familiares. Por el momento, tampoco tiene previsto comenzar una carrera como entrenador principal en soledad.

La puerta para dirigir de manera independiente no está cerrada para el futuro. Sin embargo, su decisión inmediata es permanecer en Argentina y no formar parte del nuevo cuerpo técnico de Ecuador.

Una sociedad histórica

Biscay acompañó a Gallardo durante una extensa etapa de su carrera y tuvo un papel destacado en River. Incluso quedó a cargo del banco de suplentes en las finales de la Copa Libertadores de 2015 y 2018, ante Tigres y Boca, respectivamente, debido a suspensiones de Gallardo.

La separación se produce justo cuando Gallardo comienza su primera experiencia al frente de una selección nacional. El entrenador fue presentado como nuevo técnico de Ecuador y tendrá su debut a fines de septiembre.

El debut de Gallardo en Ecuador

El seleccionado ecuatoriano jugará el 24 de septiembre ante Corea del Sur en Suwon. Luego viajará a Japón para disputar un cuadrangular amistoso.

El 1 de octubre enfrentará a Yokohama y el 5 de octubre jugará ante Panamá o Nueva Zelanda, dependiendo de lo que ocurra en el primer encuentro. Gallardo afrontará así una nueva etapa profesional sin uno de sus colaboradores históricos.