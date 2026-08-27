Marcelo Gallardo está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador. El ex DT de River y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) avanzaron en las negociaciones, ya habrían alcanzado un acuerdo económico y ahora resta resolver un aspecto relacionado con la residencia del entrenador para cerrar su llegada.

Según informó la periodista ecuatoriana Johanna Calderón, uno de los pedidos de la Federación es que Gallardo viva en Ecuador mientras esté al frente de la selección. Quito aparece como la principal alternativa para que el técnico establezca su residencia, aunque Guayaquil también fue considerada.

La negociación se encuentra en la denominada “letra chica”. Además del lugar donde vivirá, las partes deben definir cuántos días podrá permanecer Gallardo en Argentina junto a su familia durante los períodos en los que no haya actividad con la selección. Distintas versiones ubican el acuerdo en alrededor de un 80%.

Otro punto que todavía se encuentra bajo análisis es la conformación del cuerpo técnico. Gallardo pretende contar con cerca de diez colaboradores, entre preparadores físicos y analistas de video, una cantidad que la Federación no estaría dispuesta a aceptar en su totalidad.

Cuánto cobraría Gallardo en Ecuador

En el aspecto económico, las partes ya habrían acercado posiciones. La segunda propuesta realizada por el presidente de la FEF, Francisco Egas, superaría los USD 3 millones anuales. Gallardo, por su parte, habría reducido parte de sus pretensiones para facilitar el acuerdo.

En caso de concretarse, será la primera experiencia del Muñeco al frente de una selección. Hasta ahora, toda su carrera como entrenador se desarrolló en clubes: comenzó en Nacional de Uruguay, construyó su etapa más exitosa en River y posteriormente dirigió al Al Ittihad de Arabia Saudita.

Gallardo llegaría para reemplazar a Sebastián Beccacece, quien dejó el seleccionado ecuatoriano después del Mundial 2026. La Federación también mantiene como alternativas a Luis Zubeldía y al español Roberto Martínez en caso de que las conversaciones con el ex River no lleguen a buen puerto.

Si finalmente firma su contrato, Gallardo podría arribar a Ecuador durante los primeros días de septiembre. Su debut estaría previsto para el 24 de septiembre ante Corea del Sur, en el inicio de una gira asiática que también contempla un partido frente a Japón.