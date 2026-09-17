Marcelo Gallardo viajó a Ecuador para hacerse cargo de la Selección y comenzar una nueva etapa en su carrera profesional. Antes de partir desde Ezeiza, el entrenador manifestó su entusiasmo por afrontar una experiencia diferente.

“Es un desafío totalmente nuevo para mí, siempre me generó curiosidad dirigir un seleccionado”, expresó Gallardo ante los periodistas en el aeropuerto. También aseguró que llega “con ganas y deseo de tener un desafío totalmente diferente como entrenador”.

Una posibilidad que ya había aparecido

Gallardo contó que la posibilidad de dirigir a Ecuador no era nueva, ya que había recibido una propuesta dos años atrás. En aquel momento explicó que no estaba en condiciones de asumir, mientras que ahora la oferta coincidió con su intención de regresar a la actividad.

El entrenador llega después de sus experiencias en Nacional, River y Al-Ittihad. A partir de ahora tendrá una dinámica diferente, ya que deberá construir su equipo durante las ventanas internacionales y sin la convivencia diaria propia de un club.

El plantel ecuatoriano

Entre los motivos que entusiasmaron a Gallardo aparece el talento de la generación de futbolistas ecuatorianos. El entrenador mencionó a jugadores jóvenes con presencia en equipos importantes y también destacó el potencial del plantel.

Entre los nombres que integran esa generación aparecen Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Nilson Angulo, Pervis Estupiñán y Willian Pacho. Además, Gallardo volverá a encontrarse con Kendry Páez, a quien dirigió durante su etapa en River.

Un proceso hasta 2030

Gallardo evitó prometer resultados inmediatos y planteó la construcción de un proceso. “Vamos despacio”, pidió, y explicó que pretende formar un equipo con el que el pueblo ecuatoriano pueda sentirse identificado.

Su vínculo está previsto hasta el Mundial 2030. El debut está programado para el jueves 24 de septiembre ante Corea del Sur, en Suwon, mientras que luego Ecuador viajará a Japón para disputar un cuadrangular amistoso.