Las preparaciones dulces siempre tienen un lugar especial en la cocina y las galletitas caseras son una de las opciones más elegidas para acompañar el mate o disfrutar de algo rico durante el día. En esta oportunidad, Barbie Brevieri compartió en el programa Yo Te Invito, conducido por Ana Paula Zabala, una receta de galletitas de chocolate con una presentación rizada y una cobertura de chocolate negro.

La propuesta combina una masa suave, elaborada con manteca, cacao y azúcar impalpable, con un baño de chocolate que le aporta un toque extra de sabor. Aunque su aspecto puede parecer elaborado, la preparación es sencilla y no requiere demasiados ingredientes.

Ingredientes para preparar galletitas de chocolate

90 gramos de manteca pomada.

60 gramos de azúcar impalpable.

3 yemas de huevo.

110 gramos de harina 0000.

20 gramos de cacao amargo.

Unas gotas de esencia de vainilla.

Chocolate negro para el baño.

Cómo preparar galletitas de chocolate

Para comenzar, batir la manteca pomada junto con el azúcar impalpable y unas gotas de esencia de vainilla hasta conseguir una crema lisa y pálida. Luego, incorporar las tres yemas de a una, mezclando bien después de cada incorporación hasta obtener una preparación homogénea.

Por otro lado, tamizar la harina 0000 junto con el cacao amargo. Agregar ambos ingredientes a la mezcla anterior con una espátula o cornet, utilizando movimientos suaves y sin amasar. Integrar hasta que no queden rastros de harina.

Una vez lista la masa, colocarla en una manga pastelera con una boquilla rizada grande, como la 1M o la 8B. Formar rosetas o anillos sobre una placa con papel manteca o una plancha de silicona, dejando aproximadamente dos centímetros de separación entre cada galletita. Si la masa está demasiado blanda para trabajar, se puede llevar la manga a la heladera durante 10 minutos.

Un detalle importante para conservar la forma es llevar la placa con las galletitas ya armadas a la heladera durante 30 minutos o al freezer por 15 minutos. Mientras tanto, precalentar el horno a 170 °C.

Después, hornear durante aproximadamente 9 minutos. Como el cacao dificulta notar el dorado, hay que prestar atención a los bordes, que deben verse firmes y opacos, aunque el centro todavía esté ligeramente blando. Al retirarlas, dejarlas enfriar por completo sobre una rejilla antes de manipularlas.

Para terminar, derretir el chocolate negro a baño María o en el microondas, utilizando intervalos de 20 segundos. Sumergir la mitad de cada galletita fría, escurrir el excedente y apoyarlas sobre papel manteca hasta que el chocolate se endurezca por completo.

De esta manera, quedan listas unas galletitas de chocolate caseras, con una textura delicada, una presentación rizada y una cobertura que les aporta un toque extra de sabor.