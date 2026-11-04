Galletitas de naranja y chocolate: la receta fácil para acompañar el mate

Las galletitas son una debilidad compartida entre grandes y chicos, por lo que esta propuesta casera permite dejar de lado los productos ultraprocesados. Se trata de una preparación económica que requiere desembolsar tan solo 2500 pesos en ingredientes reales para lograr un resultado crujiente por fuera y con un aroma cítrico muy especial.

Para elaborar estas delicias en el hogar se necesitan 250 gramos de harina leudante, 100 gramos de azúcar, 1 huevo y 80 gramos de manteca. La lista de insumos se completa con la ralladura de una naranja, 2 cucharadas de su jugo, 100 gramos de chocolate picado o en chips y 1 cucharadita de esencia de vainilla.

El proceso comienza al mezclar la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar hasta obtener una crema suave. A continuación se incorpora el huevo, la esencia de vainilla, la ralladura y el jugo cítrico para lograr una integración pareja de la base líquida.

Luego se agrega la harina poco a poco uniendo lentamente hasta formar una masa maleable y consistente. El toque final de la preparación consiste en sumar el chocolate picado repartiéndolo por toda la masa, la cual debe descansar en la heladera durante 20 minutos antes de moldear.

Para terminar se forman pequeñas bolitas sobre una placa enmantecada y se aplastan apenas con la mano. La cocción lleva de 12 a 15 minutos en horno precalentado a 180 grados hasta que los bordes comiencen a dorarse, permitiendo guardar el sobrante en un recipiente hermético para conservarlo durante días.