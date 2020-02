Galmarini firmó un convenio con la intendenta de Presidente Perón para reactivar obras de agua

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, firmó un convenio con la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, para reactivar obras de agua y saneamiento en el municipio bonaerense, y la funcionaria aseguró que "falta sumar a la mitad del partido a los servicios de agua y cloaca".



"Es un orgullo estar junto con la intendenta para pensar en la finalización y, en un futuro, la ampliación de la planta depuradora, que permita conectar a todo presidente Perón, ya que actualmente falta sumar a la mitad del partido a los servicios de agua y cloaca", señaló Galmarini.



En ese sentido, la titular de AySA agregó, a través de un comunicado de la empresa, que charló con la mandataria comunal sobre "cómo seguir expandiendo las redes a través de los planes A+T y C+T".



"Presidente Perón es un distrito que hace muy poco está en la concesión de AySA. Es uno de los nueve municipios que fueron traspasados, sin evaluación ni presupuesto", aportó.



"Vamos a trabajar en conjunto con el municipio para resolver la problemática de esta comunidad", advirtió Galmarini, quien estuvo acompañada por el director general Operativo de la empresa, Alberto Freire, y el director de Relaciones Gubernamentales, Mario Russo.



La intendenta, por su parte, agradeció la presencia de Galmarini y dijo que firmaron "un convenio y tenemos muchos desafíos. Principalmente terminar la planta de residuos cloacales, ya que la obra está parada y por eso hay muchos barrios que no pueden conectarse a la red cloacal".



Galmarini y la intendenta recorrieron la planta depuradora de Guernica de AySA y las obras que actualmente no se encuentran en ejecución, informó el parte de prensa.