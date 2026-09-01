Giuliano Galoppo dejará River y continuará su carrera en el Atlanta United de la MLS. El mediocampista, que se encontraba marginado del plantel profesional, emprendió viaje hacia Estados Unidos para incorporarse a su nuevo equipo.

El futbolista aceptó finalmente la propuesta del conjunto estadounidense y se marchará a préstamo por diez meses, hasta el 31 de julio de 2027. El acuerdo contempla además una obligación de compra de US$6 millones en caso de que cumpla determinados objetivos durante su estadía.

La operación también involucra a San Pablo de Brasil, ya que los derechos económicos del mediocampista pertenecen en partes iguales al club brasileño y a River.

La salida pone fin a varias semanas de incertidumbre alrededor del futuro del jugador. Galoppo había quedado fuera de los planes deportivos del Millonario y formó parte del grupo de futbolistas que comenzaron a entrenarse separados del plantel.

Incluso, River comunicó oficialmente en junio que el mediocampista no formaría parte de la pretemporada que el equipo realizó en España.

Galoppo había rechazado inicialmente al Atlanta United

La llegada a Estados Unidos tiene una particularidad: semanas atrás, Galoppo había decidido no aceptar una primera posibilidad de incorporarse al Atlanta United.

En aquel momento, River y el conjunto de la MLS habían alcanzado un principio de acuerdo y el entrenador Gerardo “Tata” Martino se había comunicado con el jugador para intentar convencerlo. Sin embargo, el mediocampista decidió esperar una propuesta proveniente del fútbol europeo.

Finalmente, el escenario cambió y Galoppo aceptó la propuesta estadounidense.

En Atlanta volverá a encontrarse con Paulo Díaz, otro de los jugadores que dejó River durante este mercado de pases y que también había quedado fuera de los planes del club de Núñez.

Los números de Galoppo en River

El último partido de Galoppo con la camiseta del Millonario fue el 20 de mayo, cuando River empató 1-1 frente a Red Bull Bragantino por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El mediocampista cerró su paso por Núñez, al menos por ahora, con 48 partidos disputados, ocho goles y una asistencia.

Además, durante el segundo semestre de 2025 logró convertir seis tantos y terminó como máximo goleador del equipo en aquel período.

Ahora comenzará una nueva etapa en la MLS mientras River continúa reestructurando su plantel y desprendiéndose de varios de los futbolistas que habían quedado fuera de consideración.