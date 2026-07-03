Gaming, anime, música y cine: así será la agenda del Conte Grand en vacaciones de invierno

El Centro Cultural Conte Grand dio a conocer la programación especial que ofrecerá durante las vacaciones de invierno, con una agenda que reunirá actividades vinculadas a la cultura, los videojuegos, el cine, el anime y la música.

La propuesta se extenderá durante todo julio y está pensada para convocar tanto a niños y jóvenes como a familias y público general, con una variada oferta de eventos que se desarrollarán en el tradicional espacio cultural de la ciudad.

La programación comenzará el 9 de julio con "Ecos de Independencia", una actividad enmarcada en los festejos por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia.

Al día siguiente, el 10 de julio, se presentará la obra teatral "Protocolo 2 y Medio", que formará parte de la cartelera de espectáculos del receso invernal.

Arena Gamer, uno de los eventos más esperados

Uno de los platos fuertes de la agenda será Arena Gamer, que se realizará el 11 y 12 de julio.

El encuentro reunirá a la comunidad gamer con torneos de Valorant y Counter-Strike 2, simuladores de conducción, estaciones de videojuegos, experiencias de realidad virtual, una feria temática y un restaurante inspirado en Star Wars.

La organización prevé dos jornadas con entrada libre y gratuita, en las que también habrá premios para los participantes de las competencias.

Anime, música y cine

Las actividades continuarán los días 15 y 16 de julio con Tokyo no Yoru, un evento dedicado a la cultura japonesa, el anime y el entretenimiento asiático.

El 18 de julio será el turno de Intru Fest 2, un festival musical que reunirá distintas propuestas artísticas.

La agenda concluirá el 26 de julio con una nueva función del ciclo de cine del Conte Grand, que en esta oportunidad proyectará el clásico de ciencia ficción Blade Runner.

Con esta programación, el Centro Cultural Conte Grand buscará consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro durante las vacaciones de invierno, ofreciendo alternativas recreativas y culturales para públicos de todas las edades a lo largo de todo el mes de julio.