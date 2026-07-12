“Ganarle a los ingleses”. Ese fue la frase que más se repitió entre los sanjuaninos que celebraron en la Plaza 25 de Mayo la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026.

Después del sufrido triunfo 3-1 ante Suiza en el alargue, la alegría rápidamente dio paso a la expectativa por el próximo desafío. Argentina enfrentará a Inglaterra por un lugar en la gran final y, entre banderas, camisetas y cánticos, los hinchas ya comenzaron a vivir un duelo cargado de historia.

“Se sufrió un poquito, pero es el Mundial. Ahora que venga Inglaterra”, expresó uno de los simpatizantes que festejaba en pleno centro sanjuanino.

El cruce también despertó referencias inevitables a la historia entre ambos países. “Hay que ganar el miércoles, por los pibes de Malvinas”, dijo otro hincha, en medio de una celebración que mezcló la alegría por la clasificación con la expectativa por uno de los partidos más especiales que puede ofrecer un Mundial.

Otros fueron más directos. “Vamos con todo, no importa nada”, lanzó un joven, mientras que otro aseguró: “Le vamos a ganar a esos ingleses”.

La confianza fue creciendo con el paso de los minutos y también aparecieron las frases más encendidas. “Que se cuiden los ingleses, que los vamos a golear y los vamos a correr”, gritó otro de los presentes.

“Ahora con los ingleses, con más huevo que nunca”, resumió una mujer de 63 años de edad, marcando que el deseo trasciende generaciones..

La Plaza 25 de Mayo volvió a convertirse en el epicentro de los festejos sanjuaninos. Pero esta vez, mientras todavía resonaban los festejos por el pase a semifinales, el pensamiento ya estaba puesto en el próximo partido.

Argentina volvió a meterse entre los cuatro mejores del mundo. En San Juan, la consigna ya quedó planteada: ahora, a ganarle a Inglaterra.