Un apostador acertó la combinación ganadora de la Quiniela y se quedó con un pozo acumulado de $341 millones, en uno de los premios más importantes registrados durante el año. La jugada, que fue validada en una agencia oficial, convirtió al afortunado en el único ganador del pozo principal y despertó nuevamente la curiosidad por las cábalas y los números elegidos.

Según se conoció, la combinación ganadora no habría surgido de una fórmula matemática específica, sino de una particular mezcla de fechas clave, cifras que suelen repetirse y la propia corazonada del jugador. La boleta contenía la secuencia exacta requerida para la modalidad individual y fue validada correctamente en el establecimiento.

La noticia generó sorpresa y festejos entre los agencieros y los vecinos que suelen concurrir al lugar. El millonario acierto rápidamente convirtió a los números elegidos en el centro de atención, especialmente entre otros apostadores que buscan conocer la combinación para intentar repetir la suerte en próximos sorteos.

El fenómeno también suele generar un aumento en la cantidad de personas que se acercan a las agencias después de un premio de estas características. Muchos jugadores intentan apostar nuevamente con los mismos dígitos o con variantes relacionadas, siguiendo las tradicionales cábalas de la Quiniela.

Ahora, el ganador deberá cumplir con los requisitos establecidos para poder cobrar el millonario premio. Para concretar el trámite, deberá presentarse dentro del período correspondiente de días hábiles desde la fecha del sorteo y conservar el ticket original en buenas condiciones.

Además, el monto anunciado corresponde al premio bruto, por lo que antes de la acreditación se aplicará la deducción correspondiente establecida por la normativa fiscal vigente sobre el Impuesto a los Premios.

Por razones de seguridad, los datos personales del ganador se mantienen bajo estricta reserva. De esta manera, el afortunado que logró acertar la combinación exacta podrá cobrar una suma que supera los $300 millones y que representa un cambio económico significativo.