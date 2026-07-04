Ganó la Selección y San Juan copó la plaza: ¡Buscate en las fotos!

La plaza 25 de Mayo volvió a teñirse de celeste y blanco después del sufrido triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde, resultado que le permitió a la Scaloneta avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Apenas terminó el partido, cientos de sanjuaninos se acercaron al centro para celebrar una nueva alegría mundialista.

Con camisetas, banderas, bocinazos y cantos, los hinchas coparon los alrededores de la plaza y transformaron la noche sanjuanina en una fiesta. El triunfo argentino se vivió con desahogo, después de un partido que tuvo sufrimiento hasta el final y que mantuvo en vilo a los fanáticos.

La victoria ante Cabo Verde dejó a la Albiceleste entre los mejores 16 equipos del Mundial. Ahora, el equipo de Lionel Scaloni deberá medirse ante Egipto, rival que también logró superar su cruce y buscará dar otro golpe en la competencia.

En San Juan, el festejo tuvo el sello de cada Mundial: familias, grupos de amigos y fanáticos que salieron a compartir la alegría en la plaza principal. La ilusión sigue intacta y la Scaloneta ya tiene una nueva cita en el camino hacia el sueño.