Garavano pide no leer los fallos de la Corte Suprema como "contrarios al Gobierno"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, pidió hoy "no leer los fallos de la Corte Suprema de Justicia como contrarios al Gobierno" en los casos en los que no van en línea con el oficialismo. Las decisiones del mayor tribunal del país impactan "en el Estado y por ende sobre el futuro de todos los argentinos", consideró al respecto. Garavano aludió así al fallo de la Corte que determinó que las personas forzadas a exiliarse en la última dictadura tienen derecho a recibir la misma indemnización del Estado que aquellas que fueron víctimas en carácter de detenido/desaparecido. "Los fallos no hay que leerlos como que son contra el Gobierno, porque esta diferencia la va a pagar el Estado, la vamos a pagar todos con nuestros impuestos", declaró a la radio La Red. En un fallo resuelto por unanimidad, los jueces Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti declararon inconstitucional una resolución del Ministerio de Justicia de 2016 que recortaba en un 75% las reparaciones que podían reclamar aquellas personas que se vieron obligadas a dejar el país entre 1976 y 1983. Garavano se diferenció de la cofundadora de Cambiemos, la diputada Elisa Carrió, quien tildó a la Corte de "peronista", al afirmar que "uno podría creer que no es independiente, en algunos casos; pero no es así". "Es una Corte tan independiente que parece opositora, pero recordemos también que los jueces que la integran también fueron designados por el oficialismo", remarcó el ministro. Dijo que no se "animaría a decir si hay una música distinta o una situación" diferente en el caso de las prisiones preventivas, luego de que los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza fueran excarcerlados este martes tras haber estado detenidos dos años. "En todo caso haría referencia a los juicios orales y la velocidad que tiene el sistema de justicia para llegar a esta instancia", aseguró Garavano. "Yo siempre he dicho que la privación de la libertad es algo muy fuerte". Acerca de si los fallos pueden cambiar según los resultados electorales, respondió: "Si fuera así sería peligroso porque sí podría anticipar impunidad sobre hechos de corrupción que todos vimos". "Sin embargo lo que yo creo es que lo que la gente no tolera más es la impunidad", apuntó. Según el ministro, en los tribunales federales de Comodoro Py "los jueces tienen todas las condiciones para tener independencia del tema electoral, los jueces tienen herramientas para actuar con absoluta independencia, con un Consejo de la Magistratura equilibrado, y con salarios más que dignos, mejores que los de la mayoría de la administración pública".